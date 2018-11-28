Связь-Банк получил 2,1 млрд рублей чистой прибыли за 9 месяцев по МСФО

Чистая прибыль Связь-Банка по МСФО за девять месяцев 2018 года достигла 2,113 млрд рублей. За аналогичный период прошлого года чистая прибыль составила 84 млн рублей.

Банк показал положительные результаты по чистым процентным доходам, чистым комиссионным доходам, операциям с ценными бумагами и иностранной валютой.

По состоянию на 1 октября 2018 года капитал Банка в соответствии с МСФО с учетом перехода на МСФО (IFRS) 9 равен 19,5 млрд рублей. На 1 января 2018 года составлял 19 млрд рублей.

Активы-нетто Банка на отчетную дату 2018 года составили 251,2 млрд рублей, обязательства Банка – 231,7 млрд рублей.

ПАО АКБ «Связь-Банк» основано в 1991 году. Генеральная лицензия Банка России № 1470. Участник системы обязательного страхования вкладов. Главным акционером Связь-Банка является Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».