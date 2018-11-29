Октябрьские потери. Банки лишаются лицензий

Банки продолжают лишаться лицензий.В октябре 2018 года Банк России отозвал у девяти кредитных организаций лицензии на осуществление банковских операций. Пять из этих банков были из Москвы, один — из Санкт-Петербурга, три — из прочих регионов РФ. По размеру активов организации располагались со второй по пятую сотни среди всех банков России. Ситуацию усугубляет то, что у банков совсем не осталось времени на выбор между базовой и универсальной лицензиями, который необходимо сделать до конца 2018 года. В этой спешке некоторые руководители банков принимают крайне рискованные решения, считают эксперты научно-исследовательского объединения РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Крупнейшим банком, потерявшим лицензию, оказался Международный банк Санкт-Петербурга. Его обследование специалистами Банка России выявило значительный дисбаланс между стоимостью его активов и обязательств, составивший более 15,5 млрд рублей. Наличие проблемных активов привело к полной утрате банком капитала.

Причины отзыва

Практически ко всем банкам из октябрьского списка у регулятора были претензии в части достоверности финансовой отчетности, проведения сомнительных транзитных операций и вывода активов, что создавало угрозу интересам кредиторов и вкладчиков банков.

Сокрытие реального положения дел в банках было вызвано значительным ухудшением качества их активов. На этом фоне руководство ряда банков принимало решения об осуществлении фиктивных операций, целью которых являлись сокрытие значительной недостачи денежных средств в кассе и вывод высоколиквидных активов. Например, в «ВостСибтранскомбанке» вывели средства в размере более 130 млн рублей, в банке «РИАЛ-КРЕДИТ» в III квартале текущего года осуществлялись сомнительные транзитные операции с целью конечного обналичивания денежных средств, в «Инкаробанке» прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства, осуществлявшего сделки по выводу из кредитной организации ликвидных активов.

Обострение ситуации с массовыми отзывами банковских лицензий может быть связано с тем, что коммерческим банкам не хватает времени на выбор между базовой и универсальной лицензиями, который необходимо сделать до конца 2018 года. В этой спешке некоторые руководители могут ошибаться и принимать крайне рискованные решения.