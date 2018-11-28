Goldman Sachs считает инвестиции в нефть, золото и базовые металлы привлекательными

Goldman Sachs представил топ-10 торговых идей для сырьевого рынка на 2019 год, отметив наличие крайне привлекательных возможностей для открытия длинных позиций по нефти, золоту и базовым металлам. Аналитики банка называют «беспрецедентным» факт падения котировок всех классов активов без рецессии в экономике.

Если прогноз, наверно, самой уважаемой международной финансовой компании, сбудется, то это очень хорошо для России, для которой уровень цен на сырьевые товары намного важней, чем санкционный режим. Да и санкции у нас какие-то странные – жажда наживы периодически побеждает русофобию. Неделю назад «Газпром» разместил евробонды объёмом 1 млрд евро с погашением в 2024 году. Доходность 2,95%. Организаторы: «Газпромбанк», JP Morgan и UniCredit. Инвесторы: из США, Европы, Азии. Бонды уже торгуются близко к номиналу.

Хотелось бы ошибиться, однако, с нашей точки зрения, на фоне подъема ставки ФРС США и дорогого доллара дорогих commodities быть не может. Плюс к этому мы полагаем, что в 2019 году очень вероятен обвал на американском рынке акций и, как следствие, распродажа в сырье, акциях и валютах развивающихся рынков. Вот и посмотрим: кто прав – Альпари или Goldman Sachs.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари