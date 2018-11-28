Сбербанк выходит на рынок аутсорсинга бизнес-процессов

Сбербанк объявляет о закрытии сделки по приобретению лидера рынка аутсорсинга бизнес-процессов в России — компании «Интеркомп». В рамках сделки банк приобретает 100 % акций компании у группы инвесторов во главе с фондом «Эльбрус Капитал». Стороны подписали юридически обязывающие документы в сентябре текущего года, сделка была закрыта после получения регуляторных одобрений, в том числе Банка России и ФАС.

Аутсорсинг бизнес-процессов является одним из стратегических направлений экосистемы Сбербанка. Приобретение «Интеркомпа» позволит банку создать на базе существующей компании масштабного игрока в сфере аутсорсинга бизнес-процессов (BPO) и автоматических сервисов по подписке (SaaS) для различных сегментов бизнеса.

Лев Хасис, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Сбербанк совершил несколько масштабных технологических и процессно-организационных трансформаций поддерживающих функций, и накопил огромный опыт выстраивания процессов обслуживания клиентов, по масштабам сравнимый с глобальными провайдерами услуг. Объединение уникального опыта банка и экспертизы «Интеркомпа», лидера в области кадрового и финансового аутсорсинга, позволит качественно улучшить предложение экосистемы Сбербанка для клиентов».

Встраивание сервиса аутсорсинга бизнес-процессов в экосистему для юридических лиц даст возможность клиентам Группы Сбербанк получать комплексные предложения, единый клиентский опыт как по банковскому, так и по небанковскому сервису, эффективнее развиваться, концентрируясь на бизнес-решениях, не отвлекаясь на поддерживающие бизнес-процессы. Передача бухгалтерии, кадрового учета, расчета заработной платы и прочих вспомогательных бизнес-процессов на аутсорсинг позволяет фокусироваться на построении и активном развитии основной деятельности предприятия. Расходы компаний на данные функции будут снижаться за счет более эффективного управления процессами и технологиями на стороне провайдера, снизится вероятность возникновения претензий со стороны государственных органов.

После приобретения «Интеркомпа» Сбербанком планируется масштабирование бизнеса за счет выхода в новые сегменты (например, микро- и малый бизнес), а также — за счет наращивания продаж через банковские каналы, расширения продуктовой линейки, повышения эффективности операционной деятельности компании благодаря использованию новых технологий. Дальнейшее развитие компании, ее интеграцию в экосистему банка будет координировать блок «Корпоративно-инвестиционный бизнес», возглавляемый заместителем Председателя Правления Сбербанка Анатолием Поповым.

Текущие и будущие клиенты «Интеркомпа» смогут воспользоваться преимуществами объединения компетенций Группы Сбербанк и крупнейшей компании в сфере аутсорсинга бизнес-процессов в России, пользоваться все более технологичными решениями для различных отраслей. Сделка не только создаст ряд преимуществ для клиентов Сбербанка, но и будет способствовать улучшению бизнес-среды в России, создавая новые возможности клиентам, повышая инвестиционную привлекательность, развивая сервисную отрасль, привлекая молодых и опытных специалистов в различных регионах РФ.

ВРО (business process-outsourcing, аутсорсинг бизнес-процессов — передача процессов стороннему технологичному сервис-провайдеру, позволяющая клиенту оптимизировать расходы на транзакционные процессы. SaaS (Software-as-a-Service) — подписка на готовый веб-сервис, полностью обслуживаемый провайдером.

«Интеркомп» — лидер сферы аутсорсинга бухгалтерии и расчета заработной платы в России, который работает на данном рынке более 20 лет. Компания также присутствует в Казахстане, Азербайджане и Грузии. Ключевые услуги компании — расчет заработной платы, финансовый и кадровый аутсорсинг. Текущая клиентская база «Интеркомпа» включает более 800 компаний крупного и среднего бизнеса в более чем 30 отраслях, а также российские государственные учреждения. «Интеркомп» имеет несколько международных сертификатов по стандартам качества обслуживания. Бизнес «Интеркомпа» на Украине не входит в периметр сделки, а остается в собственности группы инвесторов во главе с фондом «Эльбрус Капитал». В ближайшее время будет осуществлен ребрендинг компании «Интекомп Украина».

www.intercomp.ru