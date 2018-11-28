Сбербанк Факторинг и «Детский мир» подписали соглашение

Сбербанк Факторинг подписал соглашение о сотрудничестве с группой компаний «Детский мир». В рамках договора поставщики ретейлера смогут воспользоваться факторингом в дочерней структуре Сбербанка и получать от Сбербанк Факторинг до 95 % от суммы поставки в день отгрузки товара. Таким образом, компании смогут пополнять оборотные средства и получать финансирование без залога и поручительств.

Сегодня несколько сотен компаний поставляют товары в магазины «Детского мира»: ассортимент включает в себя одежду и обувь, игрушки и другие товары (в том числе питание) для новорожденных, детей дошкольного и школьного возраста.

Группа компаний «Детский мир» ­— крупнейший в России розничный оператор в сегменте детских товаров. На 30 сентября 2018 года сеть насчитывала 666 магазинов. Объем консолидированной неаудированной выручки компании за 9 месяцев 2018 года составил 76,6 млрд руб.

Игорь Лысенко, генеральный директор Сбербанк Факторинг:

«Благодаря сотрудничеству с “Детским миром“ мы вышли на активно развивающийся рынок детских товаров и теперь можем предлагать поставщикам сети финансирование по факторингу».

Сбербанк Факторинг уже работает с крупнейшими федеральными сетями по продаже продуктов питания, товаров для дома и бытовой техники.

По данным Ассоциации факторинговых компаний, совокупный портфель российского рынка факторинга по итогам III квартала 2018 года вырос на 41 % (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и составил 464,1 млрд руб.