Большие роботизированные склады, синергия ТРЦ и on-line торговли, миллениалы, проживающие в небольших квартирах. Эксперты обсудили будущее рынка недвижимости

Сбербанк провел конференцию «Девелопмент будущего: от фантазии к действию». Ее участники попытались спрогнозировать будущее рынка недвижимости в России и в мире.

На конференции обсудили будущее различных сегментов недвижимости. Говоря о жилой недвижимости, Лео Ло, основатель Asia PropTech, акцентировал внимание на том, что компании уже сейчас должны учитывать уровень интеграции современных технологий в повседневную жизнь молодежи. По его словам, сегодня молодые люди готовы делить квартиру площадью 30–40 кв.м. на 5-7 человек (co-living) и расширять небольшое жилое пространство с помощью очков виртуальной реальности. Именно такой проект предложили его компании студенты одного из азиатских вузов.

Владимир Ситнов, Старший вице-президент Сбербанка:

«Сбербанк – кредитор каждого четвертого квадратного метра коммерческой недвижимости в России. Мы имеем опыт как финансирования строительства, так и управления в этой сфере. И, безусловно, нам важно понимать, что ждет ее в будущем, причем достаточно отдаленном. Билл Гейтс как-то сказал, что мы всегда переоцениваем события, которые могут произойти в ближайшие 2 года, и недооцениваем то, что может произойти в ближайшие 10–15 лет. Именно поэтому мы пригласили экспертов обсудить развитие рынка недвижимости в перспективе 15–20 лет».

Среди спикеров конференции также были: Николай Артеменко, генеральный директор компании MallTech, Александр Чеботарев, управляющий директор дирекции развития цифрового бизнеса Сбербанка. Модератором дискуссии выступил Алексей Новиков, партнер Knight Frank.

Николай Артеменко рассказал о тенденциях в сегменте торговой недвижимости. Как отметил генеральный директор MALLTECH, важнейшей составляющей стратегии девелоперов становится клиентский опыт, а именно создание наилучших условий, сервисов и впечатлений на протяжении всего пути покупателя (от принятия решения о посещении ТРЦ до послевкусия от визита). Другими важными трендами являются взаимопроникновение online и offline на протяжении всего маршрута покупателя, а также переход к принятию решений, основанных на данных, и создание Экосистемы между ТРЦ, Банками, Арендаторами и Посетителями.

По прогнозу топ-менеджера, рынок торговой недвижимости ожидает консолидация, эпоха слияний и поглощений. Игроки будут переходить от экспансии к переделу доли рынка, а конкуренция будет разворачиваться не между ТРЦ, а между платформами ТРЦ.

Сегмент складской недвижимости меняется не так стремительно, но и здесь в ближайшие 5-7 лет произойдут кардинальные изменения. Склады в России будут роботизироваться, считает Игорь Богородов из Raven Russia. При этом сокращения площадей складских пространств не произойдет. Склады будущего будут большими, но структурированы для более оперативного перемещения и сортировки товаров роботами.

Говоря о перспективах развития коммерческой недвижимости, эксперты остановились на явлении «гибкого офиса» (аренда офисного пространства на срок проекта или под конкретную сделку) и коворкинга. Обсуждался вопрос, не убьют ли такие компании, как Wework (работают по принципу Uber, не владеют недвижимостью, а зарабатывают, как агрегатор), традиционный девелопмент. Эксперты сошлись во мнении, что они займут свою долю рынка, но не поглотят его. Сегодня 15 % от работоспособного населения мира работают без постоянного рабочего договора, заявила Наталия Тишендорф из JLL. По прогнозам JLL, к 2030 году их количество удвоится, но огромного прорыва в этой области не будет, а значит гибкие офисы и коворкинги не заменят полностью традиционные офисные пространства.

Алексей Новиков, партнер Knight Frank отметил, что современные технологии стремительно развиваются, напрямую затрагивая все сегменты недвижимости и в ряде случаев даже определяя их будущее. Благодаря этому в ближайшие годы мы увидим рост количества новых форматов недвижимости во всех сегментах.