Банк ВТБ занял первое место в конкурсе годовых отчетов

Банк ВТБ занял первое место в номинации «Лучший годовой отчет финансового сектора» в ежегодном конкурсе, который рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) проводит уже 19 лет.

Конкурс годовых отчетов RAEX (Эксперт РА) уверенно лидирует среди аналогичных мероприятий федерального уровня. За годы реализации проекта в конкурсе приняли участие свыше 550 крупнейших компаний России и стран СНГ.

Банк ВТБ стремится соответствовать лучшим российским и международным практикам раскрытия информации, информируя заинтересованные стороны о ходе реализации стратегии, результатах работы бизнеса Банка за 2017 г., деятельности в области корпоративного управления, а также в сфере устойчивого развития.

С годовым отчетом Банка ВТБ можно ознакомиться по ссылке https://ar2017.vtb.ru/