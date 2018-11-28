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В Иркутске риелтор вернул клиенту 150 тыс. рублей после ареста машины

28 ноября 2018

Гражданин Х. обратился к риелтору, гражданке С. и заранее внес 150 тыс. рублей за совершение сделки по купле-продаже недвижимости. Однако, гражданка С. не только не оказала свои профессиональные услуги, но и не вернула деньги. В связи этим гражданин Х. обратился в Куйбышевский районный суд г. Иркутска, который. в свою очередь,  постановил возместить денежные средства гражданину Х. в полном объеме.  

<p>Фото: r38.fssprus.ru</p>

Фото: r38.fssprus.ru

Судебный пристав-исполнитель Правобережного отдела судебных приставов г. Иркутска ознакомил должника о возбуждении в отношении него исполнительного производства и уведомил о сроках для добровольного исполнения решения суда. Оплачивать задолженность риелтор не спешила, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.  

В ходе совместного рейда с сотрудниками ГИБДД судебные приставы установили автомобиль Honda Stream 2001 года выпуска, принадлежащий на праве собственности должнице. Приставы арестовали иномарку и поместили на спецстоянку.

Данная мера принудительного характера поспособствовала оплате задолженности гражданкой С. в пользу гражданина Х.


<p>Фото: r38.fssprus.ru</p>
/ СИА /
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