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Алюминиевая Ассоциация продемонстрировала преимущества современной алюминиевой проводки

28 ноября 2018

Алюминиевая Ассоциация и Завод «Москабель» провели информационный пресс-тур на тему «Перспективы алюминиевой проводки». В мероприятии приняли участие федеральные СМИ, специализированные отраслевые СМИ, ведущие блогеры, а также эксперты алюминиевой и кабельно-проводниковой промышленности.

 

Основной темой тура стала презентация современной проводки с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава 8-й серии, сообщает пресс-служба Алюминиевой ассоциации. Данный сплав разработан отечественными специалистами ОК РУСАЛ и предназначен, в том числе для использования в строительстве жилищных объектов. В рамках тура были представлены преимущественные характеристики алюминиевого кабеля, такие как улучшенные свойства по пластичности и более высокая устойчивость алюминиевой оболочки к электрохимической коррозии и блуждающим токам. Как было отмечено в ходе презентации, новые кабели полностью соответствуют кабелям с медными жилами, в том числе по пожарным характеристикам – об этом свидетельствуют соответствующие сертификаты. Благодаря использованию современных изоляционных материалов риск возникновения пожаров полностью исключен. Пожаробезопасность повышает и тот факт, что на рынке отсутствует контрафактный алюминиевый кабель – на текущий момент на рынке высокая доля контрафактного медного кабеля и использование кабелей с жилами из сплава 8 серии исключает уменьшение диаметра жилы, а следовательно перегрева и потенциального возгорания.

Немаловажное преимущество алюминиевого кабеля заключается и в его меньшей стоимости – при использовании кабелей со сплавом 8 серии в строительстве одного дома высотой 27 этажей строительные компании получают экономию до 6 млн. руб.

В рамках пресс-тура была также организована экскурсия на производство «Завода «Москабель», в ходе которой участникам была продемонстрирована полная цепочка создания кабеля – от производства токопроводящих жил из катанки алюминиевого сплава до наложения изоляционного покрытия. В мероприятии приняли участие Генеральный директор ГК «Москабельмет» Павел Моряков, Генеральный директор Проектного института №2 корпорации «Главстрой» Андрей Клюев, Генеральный директор медиахолдинга «РусКабель» Александр Гусев, руководитель группы проектов по развитию потребления в энергетике и кабельной промышленности ОК РУСАЛ Илья Куликов.

Справка:
Ассоциация «Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия» (Алюминиевая Ассоциация) создана при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ в декабре 2015 года. В Ассоциацию входят крупнейшие предприятия алюминиевой отрасли России.
Целью создания Ассоциации является стимулирование развития смежных алюмопотребляющих отраслей российской промышленности, в том числе авиа- и автомобилестроения, судостроения, вагоностроения, энергетического и нефтегазового секторов, строительства. Особое внимание предполагается уделить развитию монтажа облегченных большепролетных конструкций, фасадов, алюминиевых стеклопакетов и других строительных технологий.

<p>Фото пресс-службы Алюминиевой Ассоциации</p>
/ СИА /
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