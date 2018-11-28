Минфин России ищет деньги за рубежом

Россия вернулась к внешним заимствованиям. В этом году Минфин уже выпускал еврооблигации, но они были номинированы в долларах США, а их объем составил всего 750 млн евро. Для глобального рынка займа это символическая сумма, но в ноябре ведомство вновь оказалось на нем.

Почему именно евробонды? Во-первых, скорее всего, это дань внешней конъюнктуре. Минфин, по всей видимости, считает – и совершенно справедливо – что не сумеет привлечь нужного объема финансовых средств, проводя аукционы с ОФЗ. Покупателями евробондов обычно являются крупные игроки – инвестиционные фонды, страховые компании, пенсионные фонды. Во-вторых, разместить евробонды не так уж и сложно, а учитывая проблемы с внешним финансированием скорее даже просто. К тому же здесь присутствует приличная экономия на различного рода издержках из-за разницы в процентных ставках, ведь ставка Европейского центрального банка ниже ставки Федрезерва.

Цепочка доверия к евро выстраивается четко и последовательно. Сначала указания власти на дедолларизацию, затем впервые за пять лет выход с евробондами, номинированными в евровалюте. В отношении бондов приставка «евро» обычно больше дань традициям, чем указание на валюту, хотя в данном случае все предельно понятно. Во вторник, 27 ноября, ВТБ открыл книгу заявок на размещение еврооблигаций объемом в 1 млрд евро с погашением в 2025 году. Ставка купонного дохода здесь составляет 2,875% годовых, доходность к погашению 3%.

Все было сделано очень быстро – и предложение (без road-show), и размещение (всего один организатор), и отчет по результатам. Минфин, конечно, набрал 1 млрд евро: все-таки для сектора суверенного долга это далеко не самая весомая сумма, но стоит обратить внимание, что и здесь покупатели приобретали долг без ажиотажа. Это значит, что «тестовое» размещение прошло не самым лучшим образом, спрос небольшой, и при внезапной потребности в деньгах выйти на рынок суверенного долга можно, но придется давать приличный дисконт.

Иными словами, Минфин сейчас находится в поиске идеальной схемы привлечения денег с поправкой на внешний фон и рисковую составляющую. Это скорее плюс, чем минус, раз ранее ведомство ругали за отсутствие гибкости и чувствительности к переменам внешней конъюнктуры.

Анна Бодрова, старший аналитик Альпари