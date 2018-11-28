Банк «Открытие» в Иркутске открыл центр ипотечного кредитования

На торжественное открытие новой специализированной структуры были приглашены ключевые партнеры «Открытия» — около 50-ти представителей ведущих агентств недвижимости и строительных компаний города, с которыми банк активно развивает сотрудничество. Участникам были представлены ипотечные программы и озвучены перспективы развития одного из приоритетных для банка направлений розничного бизнеса. Продолжением деловой встречи стали интеллектуальная игра «Квиз» и неформальное общение гостей.

«Открытие в Иркутске ипотечного центра — значимое событие для регионального офиса банка. Новая площадка позволит нам кратно нарастить ипотечный портфель не только благодаря широкому выбору программ и ставкам на уровне лучших предложений рынка, но и за счет улучшения клиентского сервиса и сокращения времени обслуживания заемщиков на всех этапах — от подачи заявки до получения кредита», — рассказал управляющий банковским бизнесом группы «Открытие» в Иркутской области Владимир Чернышев.

Центр также сосредоточится на развитии партнерских каналов и сможет более эффективно выстраивать отношения с региональными агентствами недвижимости и застройщиками. Это даст клиентам дополнительные преимущества: расширит выбор объектов недвижимости, приобретаемой в ипотеку, и позволит снижать ставку в рамках специальных предложений от партнеров.

В рабочем режиме новая структура функционирует с 1 ноября 2018 года, и уже первые результаты подтвердили целесообразность открытия центра. В декабре банк планирует увеличить объем выдач ипотечных кредитов до 30,2 млн рублей.

Банк «Открытие» предоставляет кредиты на приобретение строящихся и готовых квартир, на рефинансирование ипотечных кредитов. Действует также «военная ипотека» и программы с использованием материнского капитала. Для жителей Сибирского региона сумма ипотечного кредита составляет от 500 тысяч до 15 млн рублей, срок — до 30 лет.

Подробнее об условиях ипотечных программ банка «Открытие» на сайте www.open.ru, по телефону контакт-центра 8-800-700-78-77 (звонок по России бесплатный) и в центре ипотечного кредитования: г.Иркутск, ул. Чкалова 36, тел. +7 (395) 228-35-43.

Банк «Открытие» входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно-значимым банком. Банк работает на финансовом рынке с 1993 года. «Открытие» — универсальный банк с устойчивой диверсифицированной структурой бизнеса. Банк развивает следующие ключевые направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. «Открытие» сегодня — это масштабная финансовая группа, которая обладает большим потенциалом для дальнейшего роста бизнеса. В состав группы входит «Росгосстрах банк», а также компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «НПФ Лукойл-гарант» (пенсионная индустрия), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие». По состоянию на 1 октября 2018 г. балансовый капитал банка «Открытие» по российским стандартам финансовой отчетности составил 273,3 млрд рублей, активы за вычетом резервов — 1,32 трлн рублей (топ-10 на российском рынке). Клиентская база банка «Открытие» насчитывает порядка 180 000 юридических лиц и более 3,8 млн физических лиц, в том числе премиальных клиентов. Более 440 отделений банка различного формата расположены в 61 экономически значимом регионе России.