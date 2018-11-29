Турнир по управленческой борьбе между организациями Иркутска состоится 8 декабря

Турнир по управленческой борьбе между организациями г.Иркутска состоится 8 декабря 2018 года.

Управленческие поединки – это то, с чем ежедневно сталкивается человек, взаимодействуя с другими людьми в разных ситуациях!

На первый взгляд может показаться, что интеллектуальная игра предназначена для тех, кто хочет проверить уровень своих коммуникативных навыков и оценить себя, как переговорщика. В действительности же, исскуство управленческой борьбы необходимо освоить каждому.

Для чего?

Для того, чтобы уметь отстаивать свои интересы и в тоже время сохранять отношения с человеком. Для того, чтобы научиться понимать и уважать позицию другой стороны. Для того, чтобы, пытаясь договориться, решать вопросы, а не создавать новые.

Как это возможно?

Приходите на Турнир по управленческой борьбе между организациями г. Иркутска и лично убедитесь в том, что всего за несколько минут можно найти компромисс в, казалось бы, самой сложной ситуации. Участники турнира будут вести борьбу за перехват и удержание управления, и покажут, как можно решить такие ситуации.

Приглашаем всех желающих вместе с нами окунуться в захватывающую атмосферу деловой игры.

8 декабря в 10:00 ждем вас по адресу: г. Иркутск, ул. Игошина, 1а (выставочный зал технопарка ИРНИТУ).

Приобрести билеты и узнать более подробную информацию о Турнире по управленческой борьбе между компаниями города можно:

на сайте: переговоры.online

на странице в Фейсбуке: https://www.facebook.com/Корпоративные-поединки-2187910484785518/

по телефонам: 8 (3952) 739-033, 8 (3952) 754-171

Организатор турнира – Иркутское региональное отделение Федерации управленческой борьбы.

Генеральный партнер – Иркутский национальный исследовательский технический университет.