Путин рассказал об уходящем от России долларе

У России нет цели уходить от использования доллара, однако нестабильность расчетов в этой валюте у многих стран вызывает желание создать системы расчета в других валютах. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе инвестиционного форума «Россия зовет».

На самом деле, российский отказ от доллара является вынужденным, поскольку властям необходимо учитывать риск санкционной заморозки долларовых корреспондентских счетов. При этом основными партнерами России по внешней торговле являются Китай и Евросоюз, а не США. С основным геополитическим противником Россия торгует мало.

С нашей точки зрения, в основе политики отказа от доллара должен быть сильный рубль. Только он может вернуть доверие к российской валюте. А это принципиально другая монетарная политика: необходим отказ от покупки валюты Минфином, перевод валютных активов экспортеров в рубли и т.д. Возможно даже возвращение валютного коридора.

Напомним, что рубль просел к доллару с начала года на 17%, а с начала ноября на 2%. А попрощаться с долларом может только сильный рубль. Надо также понимать, что рубль будет привлекателен для расчетов в рамках СНГ, если он будет сильной и менее волатильной валютой. Ну и, конечно, граждане Белоруссии и Казахстана будут более позитивно смотреть на евразийскую интеграцию, если россияне в долларовом эквиваленте будут зарабатывать больше.

В 1995 году правительству Виктора Черномырдина удалось сделать рубль сильным в намного более сложных условиях, чем сейчас. Санкции санкциями, но главное для России – цена на нефть.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари