ВТБ Капитал полностью продал свою долю в World Class

ВТБ Капитал полностью продает свою долю (22,5%) в «Русской фитнес группе» (РФГ), управляющей сетью фитнес-клубов World Class, консорциуму инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), суверенного фонда Mubadala и других ведущих ближневосточных инвестиционных фондов.

ВТБ Капитал вошел в состав акционеров РФГ в 2014 году. Стандартный инвестиционный горизонт в подобного рода проекты для ВТБ Капитал составляет 3-5 лет, поэтому, учитывая успешное развитие компании в течение последнего периода, инвестбанк принял решение о выходе из данной инвестиции.

Юрий Соловьев, первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ, сказал: «За время нашего участия в капитале „Русской фитнес группы“ в качестве инвестора компания продемонстрировала успешные результаты — значительно увеличила прибыль, снизила объемы долговой нагрузки, существенно расширила сеть фитнес-клубов не только в Москве, но и в регионах. Участие в РФГ стало еще одной успешной прямой инвестицией для нас, и мы уверены, что существующие рыночные позиции компании позволят ей как сохранить масштабы бизнеса, так и продолжить активное развитие в своем сегменте. Я также хотел бы отметить тот факт, что партнером ВТБ Капитал в сделке выступил консорциум РФПИ, суверенного фонда России, и Mubadala, одного из крупнейших ближневосточных суверенных фондов, что подтверждает фундаментальную привлекательность инвестирования в Россию и интерес к ней со стороны крупнейших международных инвесторов».

Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), отметил: «Сеть World Class динамично развивается, и мы совместно с партнерами намерены активно содействовать в реализации ее лидерского потенциала. Данная инвестиция имеет значительный эффект не только с коммерческой точки зрения — важно, что мы создаем условия для улучшения качества жизни наших сограждан. С помощью этого проекта, а также ранее созданной в партнёрстве с Mubadala компании UFC Russia в индустрии смешанных боевых искусств (MMA), нам очень приятно содействовать развитию и популяризации спорта в России».

Ольга Слуцкер, Председатель совета директоров РФГ, Президент и акционер РФГ: «За 25 лет нам удалось не только с нуля построить компанию, но и зародить в России любовь к здоровому образу жизни, а это я и считаю нашей основной миссией. С момента создания, сеть фитнес-клубов World Class является безоговорочным лидером на российском рынке и сегодня становится заметным международным игроком, работающим в 6 странах, представляя интерес для крупнейших мировых инвесторов и компаний. Подтверждением этому является многолетнее партнерство с Goldman Sachs, а также вхождение в состав инвесторов в партнерстве с РФПИ группы Mubadala, крупнейшего ближневосточного инвестиционного фонда. То, что наша компания в непростые для экономики времена продолжает расти и развиваться, привлекая ведущих мировых инвесторов, — это не только показатель успешности выбранной нами стратегии, но и отличный стимул не сбавлять обороты и работать ещё эффективнее, чтобы оправдать и превзойти ожидания наших уважаемых клиентов и партнеров. Мы благодарим ВТБ Капитал за сотрудничество и значительный вклад в развитие нашего бизнеса».