БКС Банк запустил сервис Google Pay для держателей карт Visa

Клиенты БКС Банка с мобильными устройствами на операционной системе Android теперь могут добавить свою карту Visa в сервис бесконтактной оплаты Google PayTM и совершать покупки с помощью смартфона в миллионах магазинов по всему миру, а также онлайн.

Платежи с сервисом Google Pay проходят не только быстро и безопасно, но и удобно: нет необходимости носить с собой кошелек с банковскими картами — при оплате на кассе достаточно разблокировать телефон и поднести его к платежному терминалу. Все финансовые данные клиента и его транзакции надежно защищены, а реквизиты карты хранятся в зашифрованном виде.

Сервис доступен для владельцев устройств с операционной системой Android версии 4.4 и выше, обладающих функцией беспроводной передачи данных (NFC).

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