1,7 млн рублей долга по зарплате перед 65 работниками погасило предприятие в Иркутской области

В отношении МУП «Балаганский водоканал» судебными приставами Отдела судебных приставов по Заларинскому, Балаганскому и Нукутскому районам УФССП России по Иркутской области возбуждено 65 исполнительных производств о взыскании задолженности по заработной плате работникам предприятия.

Фото из архива УФССП России по Иркутской области

Комиссия по трудовым спорам организации вынесла удостоверения о погашении задолженности по зарплате сотрудникам компании и предъявила их на исполнение судебным приставам. Общая сумма долга составила 1,7 млн рублей, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

Судебные приставы уведомили руководство предприятия о возбуждении исполнительных производств, сроках для добровольного погашения задолженности и мерах принудительного характера, которые могут быть приняты в результате игнорирования требований должностных лиц Управления.

Должником приняты меры к выплате всем сотрудникам заработанных ими денежных средств, которые они не получали от месяца до полугода, в полном объеме.