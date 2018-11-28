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1,7 млн рублей долга по зарплате перед 65 работниками погасило предприятие в Иркутской области

28 ноября 2018

В отношении МУП «Балаганский водоканал» судебными приставами Отдела судебных приставов по Заларинскому, Балаганскому и Нукутскому районам УФССП России по Иркутской области возбуждено 65 исполнительных производств о взыскании задолженности по заработной плате работникам предприятия.

<p>Фото из архива УФССП России по Иркутской области</p>

Фото из архива УФССП России по Иркутской области

Комиссия по трудовым спорам организации вынесла удостоверения о погашении задолженности по  зарплате сотрудникам компании и предъявила их на исполнение  судебным приставам.  Общая сумма долга составила 1,7 млн рублей, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

Судебные приставы уведомили руководство предприятия о возбуждении исполнительных производств, сроках для добровольного погашения задолженности и мерах принудительного характера, которые могут быть приняты в результате игнорирования требований должностных лиц Управления. 

Должником приняты меры к выплате всем сотрудникам заработанных ими денежных средств, которые они не получали от месяца до полугода, в полном объеме.

 


<p>Фото из архива УФССП России по Иркутской области</p>
/ СИА /
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