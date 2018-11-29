Организациям ТОС предложили получить официальный статус и соответствующее финансирование

Организации территориального общественного самоуправления (ТОС) должны получить официальный статус и финансирование своей деятельности. Этот вопрос обсудили во время видеоконференции Общенациональной ассоциации территориального общественного самоуправления, которое прошло под руководством председателя правления ассоциации, депутата Государственной Думы Российской Федерации Виктора Кидяева и заместителя министра юстиции Российской Федерации Дениса Новака. Участие в работе принял заместитель губернатора – руководитель аппарата губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области Дмитрий Чернышов, а также 15 представителей территориального общественного самоуправления региона.

Фото: irkobl.ru

Участники видеоконференции отметили, что организационно-правовая форма ТОСов в России не определена. Они могут быть юридическими лицами или некоммерческими организациями. Отсутствие законодательной базы не дает возможности выделять им средства из бюджетов разных уровней. Между тем, подобные структуры созданы для решения общих вопросов, которые объединяют жителей одного или нескольких многоквартирных домов, жилых микрорайонов, сельских поселений, также они проводят конкурсы, общественные обсуждения важных вопросов, массовые мероприятия. сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

Дмитрий Чернышов отметил, что в Иркутской области деятельность таких структур активно поддерживают. Управление губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по региональной политике ежегодно проводит конкурс на лучшие проекты ТОСов. Его общий призовой фонд – 2 млн рублей. Жюри определяет двадцать победителей, которые получают по 100 тыс. рублей. Также ТОСы принимают участие в обсуждении проектов в программе «Народные инициативы». По предложению губернатора Сергея Левченко в этом году объем финансирования по ней увеличен более чем в два раза – с 300 млн рублей до 650 млн рублей.

– На уровне местного самоуправления сами граждане должны определять те важные направления и мероприятия, которые возможно финансировать из бюджетов различных уровней, потому что нужды и потребности лучше этих граждан никто не знает. Важно, чтобы направления финансирования, которые определяются в рамках «Народных инициатив», исходили не от мэров, а непосредственно от людей, от населения. При этом необходимо контролировать соблюдение целевого характера и эффективность расходования средств, – сказал Дмитрий Чернышов.

На данный момент в Иркутской области действует около 300 территориальных общественных самоуправлений. Во время видеоконференции их руководителям предложили принять участие во всероссийском конкурсе таких организаций. Он пройдет весной 2019 года, положение уже готово. Стать участниками конкурса могут любые территориальные общественные самоуправления, даже те, кто не входит в Общенациональную ассоциацию.