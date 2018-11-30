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Промсвязьбанк включен в государственный список стратегических предприятий

30 ноября 2018

Промсвязьбанк вошел в перечень стратегических предприятий и акционерных обществ. Соответствующий указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, вступил в силу в четверг, 28 ноября. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Это важное событие для Промсвязьбанка, так как включение в перечень стратегических предприятий и акционерных обществ подчеркивает возросшую системную значимость ПСБ для российской экономики. Новый статус подтверждает важность задач, поставленных перед нами государством», — говорит глава Промсвязьбанка Петр Фрадков.

Ранее в этом году Промсвязьбанк был выбран в качестве опорного банка для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных госконтрактов.


/ СИА /
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