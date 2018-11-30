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Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов посетил Приморский филиал Связь-Банка

30 ноября 2018

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и Президент-Председатель Правления Связь-Банка 
Денис Ноздрачев в ходе рабочей поездки во Владивосток посетили Приморский филиал Связь-Банка. 

Накануне состоялось присоединение к Связь-Банку АО «Глобэксбанк» внутри группы ВЭБ.РФ. В результате Связь-Банк стал правопреемником Глобэксбанка по всем правам и обязанностям, а филиалы банков объединились в общую сеть. 

«Связь-Банк активно финансирует корпоративных и розничных клиентов в Приморье, а также участвует в реализации совместных проектов с Фондом развития Дальнего Востока и представителями делового сообщества Владивостока», – прокомментировал Президент-Председатель Правления Денис Ноздрачев. 

По словам Игоря Шувалова, Приморский край обладает огромным потенциалом, и сейчас планируются к реализации ряд проектов на территории региона с вовлечением компаний группы ВЭБ.РФ, РЭЦ, ДОМ.РФ и Корпорации МСП. 


/ СИА /
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