Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов посетил Приморский филиал Связь-Банка

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и Президент-Председатель Правления Связь-Банка

Денис Ноздрачев в ходе рабочей поездки во Владивосток посетили Приморский филиал Связь-Банка.

Накануне состоялось присоединение к Связь-Банку АО «Глобэксбанк» внутри группы ВЭБ.РФ. В результате Связь-Банк стал правопреемником Глобэксбанка по всем правам и обязанностям, а филиалы банков объединились в общую сеть.

«Связь-Банк активно финансирует корпоративных и розничных клиентов в Приморье, а также участвует в реализации совместных проектов с Фондом развития Дальнего Востока и представителями делового сообщества Владивостока», – прокомментировал Президент-Председатель Правления Денис Ноздрачев.

По словам Игоря Шувалова, Приморский край обладает огромным потенциалом, и сейчас планируются к реализации ряд проектов на территории региона с вовлечением компаний группы ВЭБ.РФ, РЭЦ, ДОМ.РФ и Корпорации МСП.