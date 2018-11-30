Связь-Банк запускает технологию Samsung Pay для держателей карт Visa

Связь-Банк предлагает клиентам-держателям банковских карт Visa удобный и безопасный сервис мобильных платежей Samsung Pay. Клиент может совершать платежи без физического использования банковской карты, добавив карту Visa в специальное приложение на мобильном или носимом устройстве Samsung, совместимом с сервисом Samsung Pay.

Благодаря собственной технологии MST (Magnetic Secure Transmission), применяемой в Samsung Pay, платить совместимыми устройствами Samsung можно не только в платежных устройствах с технологией бесконтактной оплаты, но и во всех POS-терминалах, принимающих банковские карты с магнитной полосой.

В Samsung Pay реализована трёхуровневая защита платёжных операций с использованием банковских карт: токен вместо реального номера карты, обязательная авторизация по отпечатку пальца, радужке глаза (в зависимости от модели устройства) или PIN-коду приложения для каждой попытки оплаты, и встроенная система безопасности Samsung KNOX, которая обеспечивает защиту данных независимо от операционной системы устройства.

«Новые программы «на каждый день» Связь-Банка ориентированы на вовлечение клиента, повышение его удовлетворенности и получение новых позитивных эмоций от общения с банком, - говорит Директор департамента развития розничного бизнеса Наталья Карасева. – Расширение функциональных возможностей финансовых продуктов за счет высокотехнологичных сервисов - важный шаг в этом направлении. При этом, с большим вниманием Связь-Банк относится к безопасности и сохранности средств Клиентов, поэтому все наши транзакционные услуги надежно защищены».