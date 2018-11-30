Турция рассчитается за С-400 рублями и лирами

Анкара рассчитается с Москвой за поставки ракетно-зенитных комплексов С-400 в национальных валютах, заявил лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Ранее о том, что сделку удалось заключить, исключив расчеты в долларах, сообщил президент России Владимир Путин. Передача этих комплексов Турции должна пройти до конца 2019 года.

Партнеры подписали кредитное соглашение по поставкам С-400 в декабре 2017 года. Самостоятельно Анкара оплатит лишь часть покупки, недостающую сумму Россия добавит в качестве кредита. Общая стоимость сделки в долларовом эквиваленте оценивается в $2,5 млрд. Ещё недавно расчеты в долларах устраивали и Турцию, и Россию. Однако из-за внешнеполитических проблем обе страны вынуждены отказываться от доллара. И, вероятно, в ближайшее время таких стран будет больше. Торговые барьеры президента США Дональда Трампа и политические противостояния вполне могут привести к тому, что мир в итоге распадется на несколько валютных зон.

Перевод экспорта, в том числе оборонного, на рубль, конечно, дело хорошее. Однако пока рубль остается слабой и волатильной валютой, российская денежная единица не будет привлекательна для внешнеэкономических расчетов. Даже если свою продукцию за нее будут продавать «Роснефть» и «Газпром».

Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари