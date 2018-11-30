Обыски в офисах Deutsche Bank в Германии. Ждать ли банковского кризиса?

Сегодня утром были проведены обыски в штаб-квартире Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне и пяти других офисах этого финансового гиганта. Deutsche Bank подозревают в причастности к отмыванию денег. Расследование было начато после изучения так называемого панамского архива и других документов, связанных с офшорами, опубликованных Международным консорциумом журналистских расследований. По данным следствия, сотрудники Deutsche Bank помогали клиентам отмывать деньги, причем банк не сообщал о подозрительных счетах властям. Акции банка упали более чем на 4%.

Ситуация, на первый взгляд, выглядит достаточно обыденной. Однако все, что связано с Deutsche Bank, всегда привлекает особое внимание. О проблемах банка известно давно, но главное не это. В деловых СМИ не раз попадалась точка зрения, что последствия краха Deutsche Bank для глобальных рынков и мировой экономики будут сопоставимы с Lehman Brothers. Спекулянты, зашортившие всё и вся, а особенно американские индексы, скажем так, следят за новостями с надеждой.

От себя добавим, что крах Deutsche Bank вполне может вызвать банковский кризис во всей континентальной Европе. Но главное другое: мы по-прежнему полагаем, что на американском рынке акций «пузырь», который с высокой вероятностью лопнет в 2019 году, а что выступит поводом для обвала, не так важно.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари