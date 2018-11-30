В Иркутске онкологи из семи стран делятся опытом борьбы с раком

29-30 ноября в Иркутске проходит Международная научно-практическая конференция «Ведение злокачественных новообразований гепатобилиарной системы». Мероприятие стало второй встречей ведущих мировых и российских онкологов, организованной Международным центром трансфера инновационных медицинских технологий. Он был создан в прошлом году на базе Иркутского областного онкологического диспансера.

В открытии мероприятия приняли участие первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области Руслан Болотов и главный врач Иркутского областного онкологического диспансера, главный онколог Сибирского федерального округа Виктория Дворниченко.

- Без обмена новыми направлениями и решениями победить онкологию невозможно. Примечательно, что не только наши специалисты едут в другие регионы и государства, но и к нам приезжают врачи-онкологи с мировым именем для того, чтобы перенять наши технологии, - отметил Руслан Болотов.

Участниками конференции в Иркутске стали онкологи из семи стран: России, Германии, Голландии, Китая, Южной Кореи, Монголии, Японии. Среди них такие мировые светила онкологии как Беатэ Рау, Бернард Гебауэр, Фриц Кляйн, Хок Ланг, Марианнэ Синн, Роберт Ёллингер, Игнасэ дэ Хин, Мориц Шмелзле, Игнас Хубертус де Хин и другие. Кроме того, с докладами выступят руководители ведущих российских медицинских организаций, специализирующихся на борьбе с раком: ФГБУ «НМИЦ радиологии», Московского научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена, ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова», ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна, РОНЦ им. Н.Н. Блохина и 1-го Московского медицинского университета.

Руслан Болотов напомнил, что в августе нынешнего года в Иркутске дан старт реализации концессионного соглашения по строительству радиологического корпуса с ПЭТ-центром Восточно-Сибирского онкологического центра. Цель проекта – проведение высокотехнологичного радиотерапевтического лечения, ПЭТ-диагностики с использованием самых современных методов, что гарантирует повышение доступности, своевременности и качества оказания онкологической помощи населению Иркутской области в соответствии с государственной стратегией развития здравоохранения в России до 2030 года.

Председатель Правительства Иркутской области также отметил, что во время встречи министра здравоохранения Российской Федерации Вероники Скворцовой с Губернатором

региона Сергеем Левченко рассматривался вопрос о выделении дополнительных средств из федерального бюджета для оснащения уже действующих корпусов онкологического диспансера новыми линейными ускорителями на общую сумму более 1 млрд рублей.

Участников мероприятия посредством видеообращения поприветствовал генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, директор Московского научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена, главный онколог Минздрава России Андрей Каприн. Он пожелал участникам конференции продуктивной работы.

Главный врач Иркутского областного онкологического диспансера, главный онколог Сибирского федерального округа Виктория Дворниченко подчеркнула:

– Мы уже многому научились в нашей стране, в наших федеральных институтах, достигли многого. Но мы хотим и готовы двигаться вперед, выходить на мировой уровень. Уже на протяжении 10-15 лет мы тесно сотрудничаем со многими странами мира. Нашими партнерами являются ведущие клиники и онкологи из Японии, Монголии, Германии, Китая, Кореи. И такие мероприятия являются очень важным направлением нашей общей деятельности. Наши коллеги демонстрируют свои достижения, а мы делимся своими.

В первый день работы конференции мастер-классы провели немецкие и иркутские хирурги-онкологи. Была организована трансляция операций, чтобы участники мероприятия в онлайн режиме могли обсудить ход работы и задать вопросы хирургам.

Кроме того, сегодня состоялось подписание двух соглашений о сотрудничестве в сфере развития медицинской системы и усиления охраны здоровья населения между Иркутским областным онкологическим диспансером и госпиталем Святого Винсента Корейского католического университета, а также Международной академией онкологии, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.