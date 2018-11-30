Банк УРАЛСИБ занял 11 место в медиарейтинге российских банков за октябрь

Банк УРАЛСИБ занял 11 место в медиарейтинге российских банков по итогам октября 2018 года. В рейтинг вошли 50 наиболее цитируемых в информационном поле банков, работающих на территории РФ.

На медиарейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» повлияли следующие основные информационные события октября: подписание Соглашения о сотрудничестве с Правительством Ростовской области, проведение конференции для предпринимателей «Осенний практикум. Как прокачать свой бизнес», организация пресс-завтрака для СМИ Новосибирска, запуск новых продуктовых предложений, высокие позиции УРАЛСИБа в рыночных рейтингах, новостная и комментарийная активность Банка.

Медиарейтинг составлен компанией «Медиалогия» для портала Banki.ru на основе базы СМИ, включающей более 47 100 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги. Рейтинг готовится на основе МедиаИндекса, который отражает не только количественное, но и качественное присутствие компании в информационном поле. МедиаИндекс зависит от влиятельности СМИ, заметности сообщения, яркости упоминания объекта, цитирования, конфликтности, характера упоминания в СМИ и других параметров.