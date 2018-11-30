Промсвязьбанк и компания SRG запустили сервис электронной оценки залога по ипотеке

Промсвязьбанк совместно с группой компаний SRG запустил сервис, позволяющий клиентам заказать, оплатить и получить электронный отчет об оценке недвижимости, не выходя из дома. Сервис работает через специальный сайт, на котором клиенты Промсвязьбанка могут заказать оценку недвижимости в нужном регионе по всей сети присутствия банка. Электронный отчет об оценке можно использовать как для получения нового ипотечного кредита, так и для оформления закладной по кредиту, выданному на первичном рынке.

На сайте psb-ocenka.ru доступен выбор из 500 подключенных к базе оценочных компаний, которые работают со всеми ипотечными банками на рынке. Отчеты, полученные через сервис, будут также верифицированы компанией SRG, которая занимает 1 место среди оценочных групп РФ по версии RAEX.

Чтобы заказать электронный отчет об оценке недвижимости, в личном кабинете на сайте psb-ocenka.ru необходимо выбрать подходящую оценочную компанию, сформировать заказ с прикреплением необходимых документов и оплатить онлайн. После этого с клиентом свяжется представитель оценочной компании и назначит удобное время для осмотра квартиры. Подготовленный отчет будет направлен в электронном виде в банк и в личный кабинет клиента. При этом для кредитов по программе "Рефинансирование. Военная ипотека" через сервис можно получить отчет об оценке всего за 24 часа.

«Мы предлагаем всем нашим ипотечным клиентам воспользоваться сервисом онлайн заказа оценки недвижимости. Это удобно и менее трудозатратно, чем обычный процесс оценки, – отмечает руководитель центра разработки ипотечных продуктов Промсвязьбанка Марина Заботина. – Сервис позволяет воспользоваться широким перечнем компаний-оценщиков, время на проверку залога сокращается: клиент выбирает и оплачивает услуги оценщика, не выходя из дома, а банк получает отчет в электронном виде для проведения процедуры андеррайтинга залога».

«Электронный сервис по оценке залога, который мы запустили совместно с Промсвязьбанком, действительно сокращает время подготовки отчета об оценке и его предоставления в банк, так как для проверки залога используется электронный отчет, подписанный усиленной квалифицированной подписью оценщика», – поясняет партнер группы компаний SRG Максим Русаков.

Промсвязьбанк последовательно предлагает своим клиентам новые возможности дистанционного обслуживания, в том числе в таком виде кредитования, как ипотека. Недавно банк запустил возможность удаленного оформления кредита в офисе компании «Этажи», в рамках проекта весь процесс кредитования, начиная от подачи заявки и заканчивая подписанием кредитного договора, может полностью происходить на территории компании-риэлтора.