Примсоцбанк внедрил поддержку бесконтактных карт МИР в терминальной сети Банка

Примсоцбанк добавил возможность принимать оплату по картам национальной платёжной системы МИР в собственной эквайринговой сети. Операции доступны во всех устройствах оплаты, поддерживающих данную технологию платежей.

«Мы всегда работает над тем, чтобы наши клиенты могли использовать все возможности, которые предоставляет современный рынок банковских услуг. Мы добавили эту функцию сразу, как только появилось достаточное количество держателей бесконтактных карт национальной платёжной системы», ­— отметил Андрей Грудинин, начальник отдела электронного бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Бесконтактная оплата по картам МИР удобна не только их держателям, но и владельцам компаний, клиенты которых будут расплачиваться таким образом. Это экономит несколько секунд времени на обслуживании каждого клиента, что позволяет увеличить пропускную способность торговой точки в течение дня, отмечают в пресс-службе Банка.

Подробную информацию об услугах эквайринга, предоставляемых Примсоцбанком, можно получить на сайте Банка, а также по телефону единой справочной службы: 8(800)200-42-02.