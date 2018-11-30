Сбербанк и объединенная компания Связной | Евросеть запускают сервис мгновенных переводов

Сбербанк и объединенная компания Связной | Евросеть объявляют о запуске сервиса мгновенных переводов денежных средств в магазинах Евросети.

Чтобы осуществить перевод на карту Сбербанка, необходимо знать лишь номер телефона, который привязан к карте, или номер карты. Денежные средства могут быть внесены наличным способом на кассе магазина и поступают на карту клиента Сбербанка мгновенно.

Игорь Мамонтов, вице-президент, директор дивизиона «Платежи и переводы» Сбербанка:

«Наш приоритет — предлагать клиентам быстрый, простой и надежный сервис переводов там, где им удобно. Мы рады, что компания Связной | Евросеть присоединилась к системе мгновенных переводов Сбербанка. Магазины «Евросети» работают по всей России, и столь масштабная география присутствия нашего партнера еще больше расширяет возможности клиентов Сбербанка по быстрому переводу денежных средств».

Антон Павлов, директор телекоммуникационных и финансовых услуг объединенной компании Связной | Евросеть:

«Для нас важной задачей является поиск и внедрение, а также постоянное расширение новых сервисов. Сегодня денежные переводы пользуются большой популярностью в нашей сети магазинов, и мы рады, что с помощью услуги мгновенных переводов даем клиентам возможность для решения их повседневных задач».