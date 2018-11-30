Социальные проекты РУСАЛа – лидеры корпоративной благотворительности в регионах

Социальные проекты компании РУСАЛ получили 3 награды на региональном конкурсе «Лидеры корпоративной благотворительности».

Фото предоставлено Центром социальных программ РУСАЛа.

«Лидеры корпоративной благотворительности. Регионы» – это один из спецпроектов, запущенных в 2018 году Ассоциацией грантодающих организаций «Форум Доноров» при поддержке Фонда президентских грантов. Проект включает в себя исследование корпоративной благотворительности с целью составления рэнкинга компаний, конкурс благотворительных программ, а также серию семинаров и мастер-классов от ведущих экспертов КСО. Конкурс проходил в трех федеральных округах России – Северо-Западном, Сибирском и Уральском.

По результатам оценок конкурсного жюри, компания РУСАЛ была удостоена следующих наград:

Северо-Запад:

Победитель в номинации «За информационную открытость благотворительной деятельности».

Партнер номинации: «Ведомости – Санкт-Петербургский выпуск».

Урал:

II место в номинации «Лучшая программа, способствующая развитию волонтерства в России» (проект «Мировое варенье», г. Каменск-Уральский).

Партнер номинации: Челябинский региональный ресурсный Центр поддержки СО НКО.

Фото предоставлено Центром социальных программ РУСАЛа.

Сибирь:

II место в номинации «Лучшая программа (проект), раскрывающая политику и принципы социальных инвестиций компании» (проект «День Енисея», г. Красноярск).

Партнер номинации: Союз промышленников и предпринимателей Красноярского края.

Фото предоставлено Центром социальных программ РУСАЛа.

– Социальные проекты и программы РУСАЛа практически ежегодно участвуют в федеральном конкурсе «Лидеры корпоративной благотворительности», и в копилке компании есть уже не одна награда, подтверждающая высокий уровень и эффективность реализуемых программ корпоративной социальной ответственности. Однако региональный конкурс позволил нам представить локальные благотворительные проекты, которые несмотря на небольшой масштаб, имеют огромное значение для социального климата регионов нашего присутствия, – говорит Рустам Закиев, директор департамента коммуникационных и социальных проектов ОК РУСАЛ.

Фото предоставлено Центром социальных программ РУСАЛа.

Справка:

Центр социальных программ (ЦСП) – благотворительный фонд РУСАЛа, созданный в 2004 году для управления всеми социальными проектами, которые реализует, финансирует и поддерживает компания. Главный офис ЦСП расположен в Красноярске, а его представительства находятся в Республике Хакасия, Волгоградской, Иркутской, Кемеровской и Свердловской областях, Красноярском крае и Москве.

«День Енисея» – масштабный экологический волонтёрский проект, который проходит с 2011 года на территории Красноярского края и Республики Хакасии. Ежегодно «День Енисея» объединяет больше тысячи волонтёров и более 20 организаций, неравнодушных к чистоте берегов крупнейшей водной артерии Сибири. Традиционно, акция включает целую серию экологических событий: экологические субботники и квесты, эколого-просветительские лекции и семинары, творческие мастерские по теме экологии и многое другое.

«Мировое варенье» – благотворительная акция, направленная на поддержку многодетных и малообеспеченных семей, инвалидов, одиноких пожилых людей, а также различных социальных учреждений. В рамках акции проходит сбор ингредиентов и банок для варенья, а изготовлением угощения занимаются воспитанники детских домов и приютов под кураторством волонтеров города. Готовое варенье затем передается благополучателям. Акция реализована в 2018 году в г. Каменске-Уральском.