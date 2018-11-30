Промсвязьбанк наградил лучших молодых инноваторов на «Битве стартапов»

Ярославский инвестиционный форум, прошедший в конце ноября в столице региона, собрал более 1 тыс. участников. Среди них — представители крупных федеральных, государственных и бизнес-структур, инвестиционные эксперты, руководители регионального бизнеса, представители органов власти. Промсвязьбанк выступил в качестве партнера мероприятия.



Ярославский инвестфорум, являясь одним из главных экономических событий региона, стал открытой площадкой для диалога инвесторов, власти и бизнеса, способствующей развитию и повышению инвестиционной привлекательности территории.



В этом году деловая программа форума включала в себя ряд тематических сессий и дискуссий, а также презентации лучших региональных практик и демонстрацию успешных площадок для инвесторов. На выставке инвестпроектов и стартапов были представлены несколько десятков проектов, среди них — инфраструктурные, туристические, производственные, IT-проекты, проекты в сферах АПК, медицины и транспорта, а также комплексного развития территорий.



Промсвязьбанк представил свои инвестиционные возможности в рамках работы зоны презентаций инвестиционного потенциала. Также банк, традиционно, выступил партнером конкурса стартап-проектов в сфере цифровых и промышленных технологий «Битва стартапов». В конкурсе участвовали проекты молодых предпринимателей из Ярославской, Волгоградской областей и Москвы.



В конкурсе приняли участие 13 стартапов из Ярославской, Волгоградской областей и города Москвы. Среди проектов были представлены: программно-аппаратный комплекс для разработки умной электроники, сервис умных решений для дома и бизнеса, бескомпрессорный эжекционно-вакуумный аэратор-дегазатор, система для киберспортивных образовательных программ, технология двойного капсулирования для утилизации ТБО и другие.



Лучшим был признан проект Елены Скворцовой из Ярославля, которая представила технологию инкубации икры и подращивания мальков осетровых рыб.



«Мы с удовольствием поощряем бизнес-инициативы молодых, приветствуем их стремление развивать инновационные технологии. Каждый такой проект — это вклад в наше будущее, в экономику региона, в улучшение качества жизни. И, конечно, банк готов стать надежным финансовым партнером в реализации этих проектов и поддерживать инновационные идеи», — прокомментировал вице-президент — управляющий ярославским филиалом Промсвязьбанка Алексей Богачев.



«Мы принимали участие в предыдущем Ярославском инвестфоруме, и видим сегодня, что за год произошли серьезные позитивные изменения не только среди команд, но и в их подходе к бизнес-решениям, — сказал руководитель департамента регионального развития фонда «Сколково» Александр Окунев. — В целом форум демонстрирует, что инновационный бизнес в России продолжает развиваться, и региональные органы власти создают для этого все условия».