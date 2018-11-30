Иркутский «Водоканал» подал в суд на банкротство управляющей компании

В Арбитражный суд Иркутской области поступил иск о банкротстве управляющей компании «Квартал» от МУП «Водоканал Иркутска». Это первый случай в практике ресурсоснабжающей организации, когда она инициирует банкротство управляющей компании.

Ранее МУП «Водоканал Иркутска» имел неудачный опыт судебного взыскания задолженности с управляющей компании «Сибирская». Доказав в суде задолженность на сумму более 19 миллионов рублей, ресурсоснабжающая организация смогла взыскать с ответчика 105 тыс. рублей.

В 2018 году МУП «Водоканал Иркутска» заявило задолженность 1,3 млн руб. (хотя фактический долг «Квартала» перед предприятием достигает 9 млн руб.) и обратилось в суд для инициирования процедуры, при которой все финансовые решения в управляющей компании «Квартал» будут приниматься конкурсными кредиторами.



Другими способами взыскать деньги с управляющей компании «Квартал» невозможно, потому что с апреля 2017 года ее счета арестованы другой ресурсоснабжающей организацией, которая обратилась в суд в 2016 году. На сегодня все поступления на счет управляющей компании списываются в пользу ООО «Иркутскэнергосбыт» - с 1 апреля 2017 года энергетикам удалось взыскать с “Квартала” около 19 млн руб.

Если МУП «Водоканал Иркутска» удастся убедить суд в необходимости начать процедуру наблюдения, то на следующие шесть месяцев в УК «Квартал» будет назначен арбитражный управляющий.