«РАФТ ЛИЗИНГ» занял 47 место в рэнкинге лизинговых компаний России

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» опубликовало рэнкинг лизинговых компаний страны за 9 мес. 2018 года. Компания «РАФТ ЛИЗИНГ» поднялась на три позиции и заняла 47 место по объему нового бизнеса в России. Рост, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, составил 27%. Лизинговый портфель компании продемонстрировал еще более внушительное увеличение – 62%. По этому показателю «РАФТ ЛИЗИНГ» переместился с 64 места на 53. «РАФТ ЛИЗИНГ» является единственной лизинговой компанией из Иркутской области, представленной в ТОП-50 лизинговых компаний России.

Елена Ланцова, директор ООО «РАФТ ЛИЗИНГ»: «Рынок лизинга демонстрирует устойчивый рост в 2018 году. Спрос немного снижается. Пиковым, безусловно, был 2017 год. Сейчас основная задача нашей компании – дифференциация портфеля по отраслям и регионам. С особой тщательностью подходит к выбору клиентов. Качество портфеля для нас в приоритете».

ООО «РАФТ ЛИЗИНГ» – одна из крупнейших лизинговых компаний Иркутской области. Была основана в 2006 году. За 12 лет работы реализовала более 1500 успешных проектов. Компания представлена в Иркутске, Братске. География охвата: Сибирский федеральный округ. «РАФТ ЛИЗИНГ» финансирует проекты в реальном секторе экономики с целью содействия обновлению и модернизации основных фондов предприятий. Занимает 47 место среди лизинговых компаний России. (согласно рэнкингу РА «Эксперт» за 9 мес. 2018 года).

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