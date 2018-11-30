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Менеджер по продажам в Иркутске зарабатывает 50 тыс. рублей

30 ноября 2018

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты менеджеров по продажам в 70 крупнейших городах России, в том числе в Иркутске.

Так, по данным Superjob, менеджер по продажам в этом городе в среднем получает до 50 000 рублей.

У представителя этой профессии в соседних крупных городах зарплата достигает следующих показателей: Красноярск – 49 000 рублей, Чита – 53 000 рублей, Улан-Удэ – 45 000 рублей в месяц.

В столице менеджер по продажам может рассчитывать на зарплату в среднем 85 000 рублей в месяц.


/ СИА /
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