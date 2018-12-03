Сколько весят баксы? «БКС Премьер» организовал квиз для VIP-клиентов

Откуда пошло выражение «деньги не пахнут»? Какое отношение к деньгам имеет зеленая спинка? Какие два числа отражают сервис «БКС Премьер»? Ответы на эти вопросы теперь знают участники квиза, который провел для VIP-клиентов инвестиционной компании «БКС Премьер» неподражаемый Денис Гук. 28 ноября 13 команд сошлись в нешуточной борьбе за призовой фонд и памятные подарки от партнеров интеллектуальной гонки – ювелирного салона премиум-класса «Династия» и винного проекта L-Wine. Было много вопросов о деньгах и не только, много шуток, смеха и призов. Все без исключения игроки испытали настоящий кураж.

Фото А.Федорова

Что в пестром ящике?

«Нас не догонят», «Первые брокеры», «Феникс», «Под градусом», «Индейцы» и «Икрометные шампиньоны» – вот неполный список команд квиза.

Денис Гук запретил участникам пользоваться телефонами и показал им пеструю шкатулку.

«Царица Савская загадала Царю Соломону загадку: из земли исходит, землей питается, льется как вода и разливает свет» – произнес он и предложил игрокам отгадать загадку, а заодно и узнать, что же находится в шкатулке.

Фото А.Федорова

Игроки предложили, что это вино или оливковое масло. Но нет, там была нефть, которую, оказывается, не так-то просто встретить в непереработанном состоянии даже на месторождениях.

Космические деньги

«Полет в космос вам обойдется в 20 миллионов долларов, – продолжил игру Денис. – А вот особо щедрые товарищи могут заплатить еще 15, чтобы… Чтобы сделать что?»

«Слетать во второй раз» – предположили игроки одной команды, «Чтобы вернуться на Землю» – пошутили другие.

На самом деле, такую сумму требуют от желающих выйти в открытый космос с борта корабля.

Фото А.Федорова

Сколько весят и как пахнут баксы?

Кстати, о деньгах было очень много вопросов, что неудивительно, ведь на квиз собрались лучшие клиенты крупной брокерской компании. Так, например, им предложили угадать, сколько весит миллион баксов купюрами номиналом в один доллар. Оказалось, что всего десять килограммов. А само название «бакс, как выяснилось в одном из вопросов, происходит от слова «greenbacks», что переводится как «зеленая спинка».

Фото А.Федорова

Были и весёлые задачи. «Римский император Веспасиан ввел налог на общественные туалеты. Какое выражение появилось после этого?» – озадачил публику ведущий. Невозможно было сдержать смех, когда Денис начал зачитывать ответы: «Деньги как в трубу», «Отмывать деньги», «Не в коня овес»… Правильным вариантом, конечно же, оказалось выражение «Деньги не пахнут».

Также квизовцам пришлось вспомнить не только зарубежную историю, но и отечественную. Например, улица Свердлова, где сейчас располагается офис инвестиционного банка «БКС Премьер», раньше называлась Баснинской. «Не трудитесь запоминать, – улыбнулся Денис Гук. – Вскоре компания планирует переехать в новый офис, на улицу Ленина, 30».

Кто такой сомелье?

Не обошлось и без вопроса о виновнике мероприятия.

«БКС Премьер» представляет исключительный сервис, который выражается двумя числами. Их частное равно числу 3,42», – зачитал ведущий вопрос. Участники вспомнили уникальные продукты, которые есть у компании от персонального финансового планирования до «двойной выгоды». Но у большинства клиентов «БКС Премьер» вопрос не вызвал затруднений. Конечно же, это нон-стоп обслуживание в режиме 24/7.

Фото А.Федорова

А вот с некоторыми ответами, по мнению ведущего, игроки перемудрили. Казалось бы, ответ на вопрос «Как в средневековой Франции называли слугу, который отвечал за провизию, кухонную утварь и запасы вина?» лежит на поверхности. Такого человека называли сомелье. Но, видимо, этот вариант показался слишком простым.

«Как вам нравятся варианты «паж», «гарсон», «эй, ты», «квартирант»?», – зачитывал под общее веселье Денис, делая ударения и акценты на французский манер.

Фото А.Федорова

В тренде – живое общение

Несмотря на то, что самыми эмоциональными участниками была команда «Под градусом», победили «Индейцы». Перед этим Денис Гук и его помощники провели розыгрыш специальных призов от «БКС Премьер» и партнеров интеллектуального вечера – проекта L-Wine и ювелирного салона премиум-класса «Династия».

Фото А.Федорова

«Мир стремительно цифровизируется, и для поддержания контакта с брокерской компанией клиенту уже достаточно только смартфона – прокомментировал Эдуард Семенов, директор иркутского филиала «БКС Премьер». – Однако живое общение – это очень важно! Поэтому мы для своих клиентов проводим всевозможные мероприятия, как обучающего, так и развлекательного форматов. Интеллектуальный квиз с Денисом Гуком стал как раз таким life style-событием. Мы желаем, чтобы стили жизни клиентов и ФГ БКС пересекались очень плотно, хотим быть полезными нашим клиентам на разных этапах их жизни».