Управляемая девальвация рубля продолжится?

Российская валюта падает по отношению к доллару и евро, а также продемонстрировала худшую динамику среди развивающихся рынков на фоне недавнего инцидента в Керченском проливе. Пессимизм инвесторов усилился после отмены двусторонней встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на полях саммита G20 в Аргентине.

"Однако, с нашей точки зрения, главный «медвежий» фактор – это решение ЦБ РФ вернуться к покупкам валюты на рынок, - отмечает Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари. - Это фактически управляемая девальвация рубля. Бюджету это выгодно, экспортерам тоже. Хотя, с нашей точки зрения, России нужен не слабый, а сильный рубль".

Очень многое будет зависеть от ближайшего заседания Банка России и его решения по ключевой ставке, считает эксперт Альпари. В январе ожидается рост инфляции. И если Центробанк РФ сыграет на опережение и повысит ставку, это будет серьезным позитивом для рубля. Стоимость нефти прогнозировать сейчас очень сложно, все зависит от решения ОПЕК+ по квотам, которое планируется принять на ближайшем заседании картеля 6 декабря в Вене. По мнению Александра Разуваева,, валютная пара доллар/рубль с высокой вероятностью завершит год на отметке 70-72 руб. за доллар.