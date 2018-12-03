Банки попросят клиентов объяснить происхождение средств

Центробанк РФ, по сообщению «Ведомостей», направил ряду коммерческих банков информационное письмо с итогами проведенного расследования по покупкам иностранной валюты физлицами. Среди рекомендаций есть предложение ужесточить процедуры по отмыванию денег и усилить контроль за происхождением финансов.

Что-то в этой истории не так. Во-первых, сложно представить, что физическое лицо ежедневно, а то и пару раз за день, приобретает большой объем наличности у коммерческого банка. Как минимум, это должен предварять телефонный звонок с заказом сумм: у небольших банков, как правило, нет на руках серьезных объемов наличных долларов и евро, их привозят под конкретную сделку. Во-вторых, если речь идет о суммах не менее $100 тыс. за сделку (6,7 млн руб. по текущему курсу), разумнее пользоваться услугами инкассаторов, если финансы передаются из банка в банк или обменник. В-третьих, есть сомнения в том, что вся передача денег делается под камерами.

Операции по обналичиванию больших сумм, как говорит ЦБ РФ, в коррупционных и иных незаконных целях в текущих российских реалиях предельно завуалированы. Может быть, в ряде случаев кто-то и покупал валюту в обменники, но вряд ли это тренд. Хотя можно допустить, что среди конечных приобретателей валюты есть те компании, которые ранее утратили доступ к прямым покупкам, но, опять же, есть биржа и межбанк.

К банкам, как видно, у ЦБ РФ нет претензий. Однако подобное предписание может осложнить процесс покупки иностранной валюты физическим лицам, например, для зарубежных каникул. Очень сложно будет объяснить кассиру в банке, что ты накопил рублей, откладывая с зарплаты, чтобы купить сейчас $5-6 тыс. Контроль за происхождением средств спустится именно на уровень потребителя, в этом можно быть уверенным.

Анна Бодрова, старший аналитик Альпари