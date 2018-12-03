В России планируют создать современные литейные центры

Алюминиевая Ассоциация совместно с Российской Ассоциацией Литейщиков провела I Всероссийскую конференцию «Импортозамещение и развитие экспорта литых изделий из алюминиевых сплавов».

Развитие литейного производства является важным этапом развития индустриального сектора. Литая продукция из алюминия широко применяется практически во всех отраслях промышленности, включая автомобилестроение, авиацию, судостроение, сельхозтехнику, энергетику, строительство и товары народного

потребления. В работе конференции приняли участие представители Министерства промышленности и торговли РФ, крупнейших отечественных автопроизводителей, ведущих научно-образовательных и исследовательских центров, промышленных компаний, отраслевых объединений, производителей литейного оборудования, инжиниринговых компаний и др.

На конференции были обсуждены отраслевые вопросы литейного производства, такие, как модернизация оборудования и техперевооружение предприятий, необходимость подготовки квалифицированных кадров, совершенствование нормативных документов.

Создание современных центров литья из алюминия позволит прийти к единому знаменателю в работе, выработав консолидированную позицию рынка согласно потребностям отраслей и компаний и направить усилия на развитие литейного производства страны. В России на долю импорта приходится более половины литой продукции — около 300 тыс. тонн полуфабрикатов или 20% от объема внутреннего спроса. При этом производство литых заготовок внутри страны пока продолжает сокращаться.