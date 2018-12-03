В Приангарье одобрены заявки двух потенциальных резидентов ТОСЭР Усолье-Сибирское

В Правительстве региона состоялось очередное заседание комиссии по вопросам функционирования территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) на территории монопрофильных муниципальных образований Иркутской области (моногородов). Провел заседание заместитель Председателя Правительства региона Антон Логашов.

ООО «БайкалИнвест Пром» представило инвестиционный проект по производству в городе Усолье-Сибирское беспружинных матрасов и матрасов с мультизонами комфорта. В следующем году планируется создать 88 рабочих мест, а объем капитальных вложений составит 14,2 млн руб.

Еще одним проектом, для реализации которого также выбрано ТОСЭР Усолье-Сибирское, стала заявка ООО ЗТО «Минерал». Речь идет о создании предприятия по производству горно-обогатительного оборудования для добычи полезных ископаемых: каскадные винтовые сепараторы. Объем капитальных вложений составляет 15 млн руб, а количество создаваемых рабочих мест – 23.

Эти заявки соответствуют требованиям и необходимым критериям, предъявляемым к резидентам ТОСЭР, и были поддержаны членами комиссии. В ближайшее время министерством экономического развития Иркутской области будут заключены соответствующие соглашения и направлены в Минэкономразвития России на рассмотрение и включение в реестр резидентов ТОСЭР.

Также на комиссии был представлен проект ООО «Свежий хлеб» с инвестпроектом «Организация цеха по производству по производству хлебобулочных и кондитерских изделий» (ТОСЭР «Черемхово»). Но проект вызвал у членов комиссии ряд вопросов, и после того, как инициатор проекта письменно ответит на вопросы, документ вынесут на повторное рассмотрение, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Справка

Основной задачей ТОСЭР является создание благоприятных условий для развития промышленного производства и ведения бизнеса, в том числе малого, путем предоставления налоговых льгот новым предприятиям.

Так, резиденты ТОСЭР могут воспользоваться следующими преференциями:

- нулевой ставкой по налогу на прибыль, подлежащей зачислению в федеральный бюджет в течение первых пяти лет;

- пониженной ставкой по налогу на прибыль, подлежащей зачислению в областной бюджет: 0% в течение первых пяти лет, 10% - в течение следующих пяти лет;

- нулевой ставкой по налогу на имущество в отношении приобретенного и (или) вновь созданного имущества в течение первых пяти лет;

- нулевой ставкой по земельному налогу в течение пяти лет;

- сокращенным размером страховых взносов с 30,2 % до 7,6% на 10 лет (для резидентов, получивших статус в течение первых трех лет со дня создания ТОСЭР).