«Легко ли быть успешным инвест-банкиром?». ВТБ провел семинар для студентов ИГУ по личным финансам

30 ноября представители службы по работе с акционерами банка ВТБ провели для студентов Иркутского государственного университета очередной мастер-класс, посвященный личному финансовому планированию. В мероприятии, приуроченном к 100-летию учебного заведения, приняли участие также учащиеся Международного института экономики и лингвистики и Сибирско-Американского факультета.

Эксперты банка выступили с лекциями на тему «Легко ли быть успешным инвест-банкиром?».

Кроме того, на встрече были подведены итоги конкурса, объявленного 4 октября. В течение двух месяцев студенты выполняли задания по составлению и оптимизации личного финансового плана, работали в системе интернет-трейдинга, используя виртуальные деньги на демо-счете, а также выступали помощниками финансового аналитика, определяя влияние политических и экономических событий на фондовый рынок и стоимость ценных бумаг.

В результате победительницей конкурса стала студентка IV курса Сибирско-американского факультета ИГУ Ирина Новичкова. Она получила главный приз и почетный диплом от банка ВТБ.

Руководитель службы по работе с акционерами Владимир Хоткин отметил: «Подобные конкурсы мы проводим во многих городах России и видим растущий интерес со стороны молодежи к инструментам инвестирования. Основы финансовой грамотности можно отработать на практике, используя накопленный опыт ВТБ. Это закладывает у молодых людей осознанное отношение к потреблению и позволяет более вдумчиво планировать свое будущее».