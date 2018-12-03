Азиатско-Тихоокеанский банк вошел в топ-20 по выпуску карт платежной системы «Мир»

Почти за год банк выпустил более 80 тысяч карт

Портал Банки.ру составил рейтинг банков по выпуску карт национальной платежной системы «Мир». Азиатско-Тихоокеанский банк вошел в топ-20 эмитентов, заняв 19 место в списке. Всего банком за 10 месяцев было выпущено более 80 тысяч карт «Мир».

- В АТБ карты системы «Мир» пользуются большой популярностью у клиентов банка, так по ним предусмотрено сразу два выгодных тарифных плана «Кошелек» и «Особый статус». При этом «Особый статус» выпускается исключительно на картах «Мир». Все карты данного типа в нашем банке бесконтактные, - рассказал директор банка по розничному бизнесу Александр Парамонов.

Оформить карту «Мир» с тарифными планами «Кошелек» и «Особый статус» можно в любом отделении Азиатско-Тихоокеанского банка.

По каждому тарифному плану предусмотрены свои особые условия и преимущества. Например, по картам «Особый статус» вы получаете кэшбэк в размере 5% на категорию «аптеки», 7% на остаток средств на счет, при условии перечисления на счет карты заработной платы, пенсии и пособий, в других случаях - 3%. По тарифу предусмотрено бесплатное снятие денежных средств в банкоматах любых банков (до 30 000 руб. в месяц, свыше – 1% от суммы операции).

Кроме того, все держатели карт «Особый статус» участвуют в ежеквартальной акции «13 премия» и имеют возможность выиграть 15 000 рублей.

Второй тарифный план «Кошелек» также имеет ряд преимуществ. Это бесплатное обслуживание карты при условии перечисления заработной платы на счет карты или полученных процентов со вклада, открытого в АТБ, а также при осуществлении безналичных операций на сумму более 5000 рублей в месяц, держателям карты начисляется 6% на остаток средств. Бесплатное снятие денежных средств в банкоматах любых банков (до 50 000 рублей в месяц, свыше – 1% мин. 150 рублей от суммы операции).

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