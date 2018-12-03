Альфа-Банк подписал соглашение о сотрудничестве с правительством Омской области

Альфа-Банк и правительство Омской области расширяют сотрудничество в финансово-кредитной сфере в целях социально-экономического развития региона.

Соглашение регламентирует взаимодействие в области инвестиционных проектах, направленных на развитие различных отраслей экономики региона, увеличение объемов жилищного строительства, развитие инфраструктуры.

Документ подписали Губернатор Омской области Александр Бурков и Первый заместитель председателя Совета директоров Альфа-Банка Олег Сысуев.

«Сегодня мы говорили на одном языке: языке бизнеса, языке дела — и меня это вполне устраивает. Мы обсуждали проблемы инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство, развитие розничной торговли компании X5 Retail Group. Омская область имеет для нас особое значение как активно развивающийся регион», — отметил Олег Сысуев.

«Суть соглашения — это взаимодействие с Альфа-Банком по вопросам финансирования бизнес и бюджетных проектов на территории области. В том числе, мы обсуждали привлечение партнеров банка, контрагентов — с кем они работают по разным направлениям и в разных отраслях народного хозяйства. Это две ключевые вещи, которые позволят нам на перспективу совместно продолжить работу на территории региона для того, чтобы привлечь финансовые ресурсы крупнейшего частного банка в стране — Альфа-Банка, — отметил губернатор. — Важно для нас — это опыт и банковский аудит, который гарантирует качество и эффективность того или иного бизнес-проекта. Не важно: на деньги государства это будет проводиться или на деньги частных компаний. Здесь банк выступает неким гарантом реализации того или иного инвестпроекта».

Губернатор Омской области подчеркнул, что регион является одним из промышленных центров страны, поэтому основные направления финансирования затрагивают машиностроение, нефтехимию, лесопереработку, сельское хозяйство и поддержку малого и среднего бизнеса. «Дорожная карта» по этим направлениям требует детальной доработки, однако уже сегодня известно, что со стороны Альфа-Банка регион может рассчитывать на поддержку.

За годы работы на территории Омской области Альфа-Банк завоевал доверие омичей и зарекомендовал себя надежным партнером компаний малого и среднего бизнеса, работающих в регионе.