Сбербанк отмечает День банковского работника и поздравляет коллег с ним

Сбербанк отмечает День банковского работника — профессиональный праздник всех работников банковской системы Российской Федерации. 2 декабря 1990 года в нашей стране были приняты законы «О Центральном банке Российской Федерации» и «О банках и банковской деятельности».

Сбербанк является одним из крупнейших банков России. Ежемесячно в отделениях банка обслуживают (офлайн) 57,8 млн физических лиц, а в цифровой среде — 56,7 млн (аудитория мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» превысила 40 млн человек; за год этот показатель вырос на 47 %). В call-центрах сотрудники банка ежемесячно принимают 9,6 млн звонков. Для того, чтобы максимально учитывать потребности клиентов и обслуживать их наилучшим образом, и существует Сбербанк: 50 млн автоплатежей банка экономят 675 000 000 минут времени клиентов в месяц, а это почти половина нашей эры (около 1000 лет).

Только за первое полугодие 2018-го клиенты Сбербанка совершили 1 414 000 000 переводов друг другу на общую сумму 7,9 трлн руб., что на 43 % больше, чем за аналогичный период времени год назад. Это почти 8 млн переводов в день с карты на карту другого человека. Помимо этого, ежедневно в Сбербанке принимают и обрабатывают 10 млн платежей.

Ежемесячно 51 млн человек (физических лиц) совершают переводы с карты на карту Сбербанка. Самому взрослому клиенту, совершившему перевод с карты на карту, — 118 лет.

На 27 ноября этого года объем портфеля пассивов (вкладов, текущих счетов, карт) составляет 12,4 трлн руб. Это означает, что в Сбербанке размещено 45,16 % российских вкладов, счетов, карт. В среднем за месяц в Сбербанке открывается 1,2 млн вкладов на сумму 563 млрд руб. Каждый день выдается в среднем 21,5 тыс. потребительских кредитов (в час — 900, в минуту — 15).

По данным на 1 ноября 2018 года, только в Сбербанке работает более 247 тысяч человек. В дочерних и зависимых обществах, составляющих экосистему банка, трудится еще свыше 22 тыс. человек.

В структуру Сбербанка входит 12 территориальных банков: Байкальский, Западно-Сибирский, Поволжский, Уральский, Дальневосточный, Волго-Вятский, Юго-Западный, Сибирский, Северо-Западный, Среднерусский, Центрально-Черноземный и Московский. Всего в территориальных банках (также по данным на 1.11.2018) работает свыше 184 тыс. человек.