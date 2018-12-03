Сбербанк и группа «Интеррос» заключили сделку внебиржевого РЕПО на технологии блокчейн

Сбербанк и компания группы «Интеррос» заключили первую сделку внебиржевого РЕПО в электронном формате с использованием смарт-контракта и электронно-цифровых подписей через IT-платформу, разработанную Блокчейн лабораторией и Департаментом глобальных рынков Сбербанка.

Андрей Шеметов, вице-президент, руководитель Департамента глобальных рынков Сбербанка:

«В перспективе заключение сделок через блокчейн-платформу снизит операционные издержки и ошибки за счет автоматизации, а также повысит прозрачность и доверие между всеми участниками финансового рынка».

Технически сделка реализована на базе платформы Hyperledger Fabric. Платформа позволяет реализовать полный end-to-end процесс заключения и сопровождения сделок внебиржевого РЕПО. Смарт-контракт реализован на языке программирования GO.

Ольга Зиновьева, первый заместитель генерального директора, заместитель председателя Правления Компании «Интеррос»:

«Группа Интеррос считает бизнес в сфере цифровой экономики одним из приоритетных направлений развития. Цифровая трансформация является бесспорной тенденцией во всем мире. Мы рады, что первый шаг на пути в цифровое будущее мы сделали в партнёрстве с лидером российского банковского сектора — ПАО Сбербанк».

Впоследствии разработанная IT-платформа станет частью общей децентрализованной инфраструктуры финансового рынка.