Группа ВТБ объявила финансовые результаты по МСФО за октябрь и 10 месяцев 2018 года

Банк ВТБ, головная компания группы ВТБ («Группа»), сегодня публикует неаудированные консолидированные финансовые результаты в соответствии с МСФО за октябрь и десять месяцев, закончившихся 31 октября 2018 года.

Отчёт о прибылях и убытках

Расходы на персонал и административные расходы составили 209,9 млрд рублей по итогам 10 месяцев 2018 года и 22,6 млрд рублей в октябре 2018 года, увеличившись на 1,1% и оставшись без изменения соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Соотношение расходов и операционных доходов составило 39,3% за 10 месяцев 2018 года и 40,7% в октябре 2018 года против 45,3% за 10 месяцев 2017 года и 41,8% в октябре 2017 года.

Совокупные расходы Группы на создание резервов под кредитные убытки и прочие резервы составили 128,6 млрд рублей за 10 месяцев 2018 года и 17,2 млрд рублей в октябре 2018 года, снизившись на 0,8% и увеличившись на 50,9% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Стоимость риска составила 1,6% за 10 месяцев 2018 года и 1,7% в октябре 2018 года против 1,6% за 10 месяцев 2017 года и 1,4% в октябре 2017 года;

Чистые комиссионные доходы составили 75,9 млрд рублей за 10 месяцев 2018 года и 6,5 млрд рублей в октябре 2018 года, увеличившись на 1,2% по сравнению с 10 месяцами 2017 года и снизившись на 18,8% по сравнению с октябрем 2017 года;

Чистые процентные доходы составили 396,5 млрд рублей за 10 месяцев 2018 года и 37,9 млрд рублей в октябре 2018 года, увеличившись на 3,6% и снизившись на 2,8% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Чистая процентная маржа составила 4,0% за 10 месяцев 2018 года и 3,5% в октябре 2018 года, снизившись на 10 б.п. по сравнению с 10 месяцами 2017 года и 60 б.п. по сравнению с октябрем 2017 года;

Чистая прибыль группы ВТБ составила 151,9 млрд рублей за 10 месяцев 2018 (рост 67,1% год к году) и 12,2 млрд рублей в октябре 2018 года (падение 21,8% год к году) против чистой прибыли 90,9 млрд рублей за 10 месяцев 2017 года и 15,6 млрд рублей в октябре 2017 года. Чистые операционные доходы до создания резервов за 10 месяцев и в октябре 2018 года выросли на 16,6% и 2,8% до 534,6 млрд рублей и 55,7 млрд рублей соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года;

Отчет о финансовом положении

По состоянию на 31 октября 2018 года совокупные активы группы ВТБ составили 14 649,9 млрд рублей, увеличившись на 4,1% в октябре и на 13,1% с начала 2018 года (12 947,4 млрд рублей по состоянию на 1 января 2018 года).

Кредиты и авансы клиентам до вычета резервов увеличились на 2,5% в октябре и на 14,3% с начала года до 11 245,1 млрд рублей по состоянию на 31 октября 2018 года (9 841,1 млрд рублей по состоянию на 1 января 2018 года). Кредиты и авансы клиентам до вычета резервов, скорректированные на изменение метода консолидации Почта Банка, выросли на 16,8% с начала года. Кредиты юридическим лицам до вычета резервов увеличились на 1,4% в октябре и на 15,2% с начала 2018 года, при этом кредиты физическим лицам до вычета резервов выросли на 6,1% в октябре и на 11,5% с начала 2018 года. Кредиты физическим лицам до вычета резервов, скорректированные на изменение метода консолидации Почта Банка, увеличились на 21,7% с начала года.

По состоянию на 31 октября 2018 года доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле составила 6,5%, снизившись на 40 б.п. за месяц и с начала 2018 года. Коэффициент покрытия неработающих кредитов резервами составил по состоянию на 31 октября 2018 года 106,5% (107,9% по состоянию на 1 января 2018 года);

Средства клиентов увеличились на 1,9% в октябре и на 8,5% за 10 месяцев 2018 года до 9 923,6 млрд рублей по состоянию на 31 октября 2018 года. Средства клиентов, скорректированные на изменение метода консолидации Почта Банка, выросли на 10,6%. Средства юридических лиц выросли на 0,7% в октябре и на 6,1% с начала 2018 года, средства физических лиц увеличились на 3,6% в октябре и на 12,2% с начала 2018 года. Средства физических лиц, скорректированные на изменение метода консолидации Почта Банка, выросли на 17,7%.

Соотношение кредитов и депозитов (LDR) составило 105,4% по состоянию на 31 октября 2018 года (99,6% по состоянию на 1 января 2018 года);

По состоянию на 31 октября 2018 года достаточность капитала первого уровня составила 11,8% (12,6% на 1 января 2018 года), общая достаточность капитала — 13,2% (14,4% по состоянию на 1 января 2018 года).