Банк «Открытие» отменяет комиссии за конверсионные операции по картам

Банк «Открытие» пересмотрел тарификацию конверсионных операций по всем карточным продуктам своей линейки.

С 9 декабря банк отменяет комиссию за снятие и безналичное пополнение денежных средств, а также покупки в валюте, отличной от валюты счета. При этом конвертация осуществляется по внутреннему курсу банка, который более гибко реагирует на изменения межбанковского валютного рынка, чем курс ЦБ.

Новый сервис позволит клиентам проще и выгоднее совершать конверсионные операции, не беспокоясь об уплате дополнительных комиссий.