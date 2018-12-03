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Банк «Открытие» отменяет комиссии за конверсионные операции по картам

3 декабря 2018

Банк «Открытие» пересмотрел тарификацию конверсионных операций по всем карточным продуктам своей линейки.

С 9 декабря банк отменяет комиссию за снятие и безналичное пополнение денежных средств, а также покупки в валюте, отличной от валюты счета. При этом конвертация осуществляется по внутреннему курсу банка, который более гибко реагирует на изменения межбанковского валютного рынка, чем курс ЦБ.

Новый сервис позволит клиентам проще и выгоднее совершать конверсионные операции, не беспокоясь об уплате дополнительных комиссий.


/ СИА /
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