Дальневосточный банк предложил праздничный вклад «Зимняя сказка» с волшебными условиями

Приятный новогодний сюрприз для всех клиентов Дальневосточного банка — вклад «Зимняя сказка» — дарит возможность не только сохранить, но и приумножить капитал, разместив деньги в банке под 7,3 % годовых.

Открыть вклад можно с 03.12.2018 по 28.02.2019 на 367 дней с минимальной суммой 19 000 рублей. При этом, проценты выплачиваются ежемесячно.

Успейте оформить выгодный вклад в офисах Дальневосточного банка, ведь проценты сказочно хороши!

Телефон информационного центра ПАО «Дальневосточный банк»: 8 800 333-00-11 (звонок по России бесплатный).