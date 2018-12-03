Россельхозбанк нарастил объем выдачи розничных кредитов на 52%

За десять месяцев 2018 года объем выдач розничных кредитов Россельхозбанка превысил 200 млрд рублей, что на 52% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По состоянию на 01.11.2018 кредитный портфель физических лиц в Банке составил 419 млрд рублей.

За указанный период Банком выдано 338 тыс. потребительских кредитов на сумму 79,5 млрд рублей и заключено свыше 61 тыс. ипотечных сделок на сумму более 112 млрд рублей.

Россельхозбанк является одним из ведущих игроков на российском рынке розничного кредитования. Банк постоянно расширяет и совершенствует линейку кредитных продуктов для различных категорий клиентов, в т. ч. разрабатывая специальные программы для пенсионеров, зарплатных клиентов, работников бюджетной сферы и военнослужащих, а также активно работает с сельским населением.