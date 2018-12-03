В ресторане, в кафе, на работе... Где иркутяне отметят новогодние корпоративы?

До Нового года осталось меньше месяца, и многие компании активно готовятся к празднику. Где пройдет корпоратив, какие эксцессы на них случались, и чем собираются заниматься жители Иркутска на новогодних каникулах, выясняла Служба исследований HeadHunter.

Почти две трети жителей нашего города (77%) заявили, что в их компаниях празднование Нового года состоится. При этом, большая часть респондентов (42%) ближайший Новый год отметят на организованном корпоративе в ресторане или кафе, 10% проведут праздник в офисе, а 14% просто посидят с сослуживцами на работе в последний рабочий день в этом году. Интересно, что посиделки в офисе чаще всего случаются у представителей сферы «Наука, образование».

В случае, если празднование Нового Года проходит в формате корпоратива (в офисе или на внешней площадке), то 49% соискателей утверждают, что организацией занимается департамент персонала. Ещё 43% заявили, что организацию берут на себя сами сотрудники. Лишь в 5% случаях это внешнее агентство.

Не секрет, что далеко не все праздники проходят бесследно для сотрудников, но большинство соискателей (91%) ответили, что никогда не сталкивались со случаями увольнения коллег после новогодних корпоративов. Однако 9% всё же признались, что на их памяти такое бывало. Вот самые яркие примеры: «безобразное поведение, неприличные разговоры с руководством»; «в ресторане разбил унитаз, уронил фонарный столб на входе в ресторан, устроил драку с посторонним зашедшим в ресторан»; «врач напился и врезал начальнику»; «драка с коллегами, которая переросла в погром»; «руководителю не понравилась шутка в свой адрес, подготовленная сотрудником совместно с ведущим»; «сотрудник попытался украсть сумку коллеги, заметили, остановили, после корпоратива уволили».

Что касается длинных новогодних выходных, то планы у иркутян, в основном, сводятся к проведению времени с родными и друзьями (39%) или же к спокойному отдыху дома (34%). При этом, планируют продолжать работать 31%, Каждый пятый займется ремонтом, 15% хотят провести больше времени с детьми. В путешествие поедут только 12%.

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