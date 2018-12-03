В Иркутской области пострадавшим от действий директора турфирмы вернули 2 миллиона рублей

По данным следствия, 65-летняя директор организации в течение 20 лет представляла своим клиентам путевки для заграничного отдыха и никогда не привлекала внимание к себе со стороны правоохранительных органов. Однако, в этом году за помощью в полицию обратились 14 человек с просьбой вернуть им ранее переданные фирме свои сбережения и привлечь виновных к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области

В ходе проведенной сотрудниками экономической безопасности и противодействия коррупции доследственной проверки выяснилось, что предприниматель заключала договоры с физическими лицами, согласно которым брала на себя обязательства оформить для них туристические путевки, преимущественно в страны Юго-Восточной Азии. Средняя стоимость поездки оценивалась от 80 до 170 тысяч рублей. Проведенные следственные действия и иные мероприятия позволили полиции сделать вывод о том, что за последние полгода денежные средства другим участникам туристического бизнеса не направлялись, а тратились на личные нужды и потребности директора фирмы. Долгое время люди пытались самостоятельно истребовать путевки, однако, после того как предприниматель перестала отвечать на звонки, а офис организации закрылся, они написали заявления в полицию.

Подозреваемая стала активно сотрудничать со следствием в целях установления истины по данному факту. В результате пострадавшим возмещен весь ущерб – 2 миллиона рублей.

В настоящий момент следователями направлено представление в Федеральную налоговую службу о ликвидации указанного предприятия в целях недопущения подобных нарушений в дальнейшем.