Юные инженеры из Иркутской области заняли первое общекомандное место на фестивале «РобоСиб»

Юные инженеры из Иркутской области заняли первое место в общекомандном зачете на главном сибирском технологическом фестивале «РобоСиб». Фестиваль проводился En+ Group и Фондом «Вольное Дело» в «Сибэкспоцентре» с 29 ноября по 1 декабря. В нем приняли участие около 800 ребят в составе 212 команд из 20 городов 10 регионов России. Соревнования посетили более 3000 зрителей, сообщает пресс-служба En+ Group.

Момент состязаний в дисицплине FTC для участников от 16 до 20 лет

Фото Антона Климова

Главный сибирский технологический фестиваль «РобоСиб» прошел в Иркутске в шестой раз. Его участниками стали около 800 ребят из 20 городов, представлявших 10 регионов России. На фестиваль собрались школьники и студенты средних профессиональных образовательных училищ и колледжей из Иркутской, Кемеровской, Ленинградской, Самарской и Свердловской областей, Красноярского и Забайкальского краев, республик Бурятия, Хакасия и Тыва.

144 команды соревновались в 7 дисциплинах направления «Робототехника», 48 команд приняли участие в чемпионате корпораций, 20 – в конкурсе проектов «ПрофСтарт». Самому юному участнику соревнований было 6 лет, самым старшим конкурсантам – 20.

Вступительное слово научного руководителя образовательных программ Фонда Вольное Дело Елены Аксеновой

Фото Антона Климова

«РобоСиб» впервые за 6 лет объединил участников соревнований по робототехническим дисциплинам и по профессиональным компетенциям. Состязания проходили в рамках инженерной программы Фонда «Вольное Дело», включившей в себя программы «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России», «ЮниорПрофи» и «Школа нового поколения/Школа инженерной культуры». Это новая целостная модель подготовки будущих инженерно-технических кадров, позволяющая создать систему целенаправленной подготовки молодежи к выбору инженерных профессий, развития ключевых компетенций будущего и погружения в отрасли бизнеса и приоритетные зоны развития регионов.

В основных направлениях «РобоСиба-2018» – FIRST Lego League (FLL), Hello, Robot! Lego, Hello, Robot! Open, FIRST Tech Challenge (FTC), «РобоКарусель» и «РобоКвест» 6 из 9 первых мест заняли команды из городов Иркутской области. Также среди 66 команд, занявших призовые места, оказались ребята из Новокузнецка, Санкт-Петербурга и Красноярского края.

Генеральный директор ЕвроСибЭнерго Михаил Хардиков приветствует участников РобоСиба

Фото Антона Климова

Путевки на XI Всероссийский технологический фестиваль PROFEST (пройдет в марте 2019 года в Москве) получили команды «Росбашнестрой» (ДЦ «Продленкино», Иркутск), «Механики» (АНО «Лаборатория робототехники «Инженеры будущего», Красноярск), Bazinga (Северо-Енисейский детско-юношеский центр, Тея, Красноярский край), «Снежный барс» (СШ №18, Братск), а также сборная команда лучших участников чемпионата корпораций. На открытое первенство FTC Open Russia-2019 поедут команды Jwif Crew (Лицей ИГУ, Иркутск) и Winners (БФПО Советского района Красноярска).

В направлении FIRST Tech Challenge (FTC) соревновались самые старшие участники фестиваля в возрасте от 16 до 20 лет. Роботы участников загружали грузы на космический спутник. Сражение за победу между двумя командами-финалистами длилось более полутора часов. В общем зачете первой стала команда Jwif Crew (Лицей ИГУ, Иркутск). Лучшую инженерную книгу на русском и английском языках написала команда Gradient (СШ №149, Красноярск).

Участники робототехнических соревнований

Фото Антона Климова

В направлении «РобоКарусель» (дает возможность получить льготы при поступлении в вуз) школьники решили задачи первого этапа олимпиады по физике и научили своих роботов играть в городки, участвовать в эстафете и сортировать отходы. Первое место в младшей группе «РобоКарусели» заняла команда Bazinga (Северо-Енисейский детско-юношеский центр, Тея, Красноярский край), в старшей группе победила команда «Снежный Барс» (СШ №18, Братск, Иркутская область).

Участники направления Junior FIRST Lego League (Jr. FLL) в возрасте от 6 до 9 лет представили свои решения заданий в рамках «Лунной миссии» – они собирали космические корабли, лунные базы и даже костюмы космонавтов. Также команды презентовали плакаты Show me, на которых нужно было отразить космическое исследование и презентовать своего робота. Победу в направлении одержали 27 команд.

В чемпионате корпораций команды из 16 человек создавали настоящие предприятия, в которых работают инженеры, программисты, специалисты по связям с общественностью, инженерные дизайнеры и прототиписты. Команды выполняли производственный заказ по построению завода, который собирает и перерабатывает мусор с побережья Байкала. По решению судей, лучшие специалисты из 6 корпораций поедут на Всероссийский технологический фестиваль PROFEST-2019.

Участники соревнований в дисциплине Hello, robot!

Фото Антона Климова

В этом году гости фестиваля сдали в «переРОБОТочную» более 37 кг использованной электроники, включая батарейки, старых роботов и два ноутбука. Для гостей мероприятия также была подготовлена интересная развлекательная программа. Большой интерес у юных посетителей «РобоСиба-2018» вызвали научное шоу «Ньютон парка» (Красноярск), а также мастер-класс по авиамоделированию.

Главный сибирский технологический фестиваль «РобоСиб» проводится в Иркутске с 2013 года. Организаторы – En+ Group и Фонд «Вольное Дело». До 2018 года в нем участвовали только юные робототехники. С этого года в рамках фестиваля проводятся соревнования по робототехнике и профмастерству. За 6 лет участниками соревнований стали 3300 школьников и студентов из сибирских регионов. Многие из них, став победителями всероссийских соревнований, неоднократно участвовали в международных состязаниях. Часть ребят, закончив школу, поступила в технические вузы.

Главные информационные партнеры «РобоСиба-2018»: журнал «Популярная механика» и портал «Первый Байкальский».

Площадка робототехнических соревнований

Фото Антона Климова

Татьяна Драчук, директор по связям с общественностью En+ Group:

– В этом году робототехнический фестиваль расширил свои границы и стал технологическим. Для нас это новый уровень и показатель того, что инженерные профессии вызывают у ребят особый интерес. Важно также и то, что большинство юных участников уже сейчас всерьез готовятся к тому, чтобы связать свою судьбу с инженерной отраслью и работой в крупных промышленных компаниях. А это значит, что мы выбрали верное направление для приложения своих усилий в части воспитания новых кадров для российских предприятий.

Елена Аксенова, научный руководитель образовательных программ Фонда «Вольное Дело»:

– Мне очень приятно, что в этом году фестиваль собрал еще больше ребят, которые осваивают профессии цифрового производства – это не только робототехника, здесь присутствуют мехатроника, прототипирование, инженерный и промышленный дизайн. Все эти специальности понадобятся им, чтобы быть успешными в будущем, которое наступает сейчас. Такой интерес к фестивалю говорит о том, что наша инженерная программа востребована и учебными заведениями, и самими ребятами. Все соревнования и конкурсы выстроены в логике, позволяющей увидеть траекторию профессионального продвижения: от начального уровня до разработки проектов, имеющих потенциал реализации в реальной жизни.

Ребята из Санкт-Петербурга трудятся над созданием робота

Фото Антона Климова

Справка:

En+ Group – ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,6 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 млн т (через контрольную долю в ОК РУСАЛ, крупнейшем в мире производителе первичного алюминия за пределами Китая по объемам за 2017 год).

Основные активы компании находятся в Восточной Сибири. En+ реализует ряд социальных и образовательных программ в регионах своего присутствия. Среди них – комплексная программа по защите озера Байкал и заповедных территорий РФ от неблагоприятных экологических воздействий под общим брендом «360», главный сибирский технологический фестиваль «РобоСиб», поддержка благотворительных, культурных и других социальных инициатив.

Фонд поддержки социальных инноваций «Вольное Дело» (www.volnoe-delo.ru) основан предпринимателем Олегом Дерипаской в 2008 году. Сегодня это одна из крупнейших в России организаций, работающих в сфере благотворительности. Фонд решает социально значимые проблемы, поддерживает отечественное образование и науку, содействует сохранению культурно-исторического наследия России.

При поддержке Фонда было реализовано более 500 проектов в 50 российских регионах, его благополучателями стали около 90 000 учеников, 4000 учителей, 8000 студентов вузов и техникумов, 4000 ученых, а также более 1200 учреждений образования, науки, культуры, здравоохранения, спорта и других организаций.