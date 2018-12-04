Поступай правильно: СФУ зачислит призеров олимпиады на особых условиях

Школьники Иркутской области могут побороться за дополнительные баллы при поступлении в Сибирский федеральный университет

Красноярский вуз добавит лидерам олимпиады «Бельчонок» от 6 до 10 дополнительных баллов в рейтинге абитуриентов. Отборочный этап олимпиады стартовал в октябре и продлится до 14 января 2019 года. Традиционно он проходит в дистанционном режиме. Участникам необходимо зарегистрироваться на сайте СФУ и выполнить онлайн-задания:

2-11 классам – по математике и информатике;

7-11 классам – по физике;

8-11 классам – по химии;

9-11 классам – по биологии и обществознанию.

Олимпиада «Бельчонок» ежегодно собирает способных школьников со всей России. В прошлом учебном году в ней приняли участие 16 тысяч ребят из 40 регионов России.

Напомним, СФУ входит в ТОП-15 высших учебных заведений страны. В нем обучается 35 тысяч студентов со всей России и из-за рубежа. Самый крупный за Уралом вуз сформировали путем объединения пяти университетов, поэтому на данный момент для абитуриентов в СФУ предусмотрено 100 направлений подготовки и специальностей. В 2019 году вуз планирует набрать на бюджетные места около 6000 человек.